El mejor Hezonja del curso alumbra al Madrid

El jugador croata se marcha hasta los 22 puntos en cancha de Efes para que los blancos sumen su segundo triunfo consecutivo a domicilio en la Euroliga

El Real Madrid no acaba de brillar sobre el parqué, pero ahora al menos las victorias llegan con asiduidad. Tal cual ha pasado este jueves 4 de diciembre en la Euroliga en cancha de Anadolu Efes. Pese a sufrir por momentos, los de Sergio Scariolo han sabido sobreponerse a un complicado primer tiempo para apretar en defensa en el segundo y terminar ganando por 75-81.

Gran parte de culpa para que la victoria se haya marchado a la capital de España la ha tenido Mario Hezonja. El croata no comenzó bien la temporada, pero ahora está realmente entonado. Tras ser esencial para su selección, esta tarde se ha ido hasta los 22 puntos para ser el máximo anotador de los suyos y mostrar el camino hacia un triunfo que coloca al Madrid en la 10ª plaza de la clasificación con un balance de 8-6.

En cuanto al desarrollo del partido, los turcos entraron mejor y mantuvieron el ritmo en el segundo cuarto para marcharse al descanso ganando por cuatro puntos (41-37). Parecían tener controlado el choque, pero tras el paso por vestuarios la película cambió por completo.

Dos triples de Chuma Okeke, los primeros seis puntos de una racha de diez consecutivos de su cosecha, levantaron a los de blanco y les permitieron entrar igualados al tiroteo con el que se llegó a la media hora con seis aciertos exteriores, tres por lado, en poco más de tres minutos (59-60, m.30). Otro lanzamiento lejano exitoso del canadiense Trey Lyles, seguido de dos libres de Sergio Llull, permitieron al Real Madrid tener una ventaja de cuatro puntos no vista hasta ese momento en el equipo madridista. No la disfrutó mucho aunque consiguió superarla más adelante, a falta de tres minutos, con un tiro libre de Gabriel Deck.

Definiendo el partido

El partido continuó igualado, pero el Madrid demostró tener más capacidad de resolución. Así, Facundo Campazzo situó el 72-77 a falta de 01:33. En el minuto posterior nadie sumó nada por lo que acabó siendo decisiva, a falta de veinte segundos, una canasta bajo el tablero de Deck para culminar la conexión argentina con Campazzo. Fue casi el broche a un partido muy serio del Real Madrid, cada vez más firme y engrasado en un tramo muy importante del curso.

- Ficha técnica:

75 - Anadolu Efes (17+24+18+16): Weiler-Babb (3), Cordinier (10), Loyd (2), Smits (21), Osmani (18), -cinco inicial-, Yilmaz (-), Beaubois (11), Dessert (6), Hazer (4), Swider (-), Jones (-).

81 - Real Madrid (17+20+23+21): Campazzo (9), Abalde (-), Okeke (10), Hezonja (22), Tavares (-), -cinco inicial-, Maledon (8), Llull (7), Lyles (11), Deck (7), Len (4), Garuba (-), Krämer (3).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Luka Kardum (Croacia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 14 de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul.