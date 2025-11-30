Mario Hezonja ratifica su mejora y pone punto final a la bronca con Sergio Llull

El internacional croata brilla con su selección y desvela los motivos que le llevaron a jugarse el triple ante el Hapoel, que no eran los que se habían dicho

Mario Hezonja no es un jugador que pase indiferente, ni con el Real Madrid ni con su selección. Su carácter le hace ejercer de líder y sus enfados dan que hablar. Pero también cuando no está bien, de ahí que se le señalara en las últimas semanas y, en especial, en las dos derrotas del equipo madridista en Euroliga hace dos semanas.

Mario Hezonja contestó de la mejor forma que sabe, con un partidazo en Bulgaria ante el Hapoel. Un 'renacimiento' que ahora ha tenido continuación con su selección. El Madrid le permitió incorporarse a Croacia y el jugador balcánico ha liderado el primer triunfo de los suyos en la fase de Clasificación para el Mundial 2027.

Lo ha hecho ante Chipre, en una victoria fácil de su selección por 100-60 y en la que Mario Hezonja se ha ido hasta los 25 puntos, con un 5 de 8 en triples, un pleno (3 de 3) en tiros de dos y 4 de 5 desde la línea de tiros libres; a los que añadió 7 rebotes y 6 asistencias. El croata se marcó un partidazo y demuestra que las dudas y el mal momento que se le atribuían ya están en el olvido.

Aunque se fue rápidamente con su selección tras ganar el martes en Euroliga, su nombre ha estado toda la semana en el foco por la última acción de aquel partido ante el Hapoel Tel Aviv. Súper Mario' fue el mejor de su equipo, anotó 12 puntos en los primeros minutos y acabó con 20 al final, pero también fue protagonista de la acción polémica del partido, cuando a pocos segundos de final, en lugar de aguantar la bola, decidió jugarse un triple lejano que falló y que pudo haberle costado la derrota a su equipo.

Sergio Scariolo justifica a Hezonja

Su entrenador, Sergio Scariolo, lo justificó con que no se había reseteado el reloj y Hezonja no podía saber si quedaban 3,1 segundos de posesión, como decía el marcador, o los 14 que le correspondían en realidad. "No sé si el tiro de Maledon dio en el aro o no; si dio en el aro, fue un gran error de la mesa porque no reiniciaron la posesión. En ese momento, dado ese error, fue la mejor decisión tirar, porque el tiempo se acababa", afirmaba el entrenador italiano.

En medio de la confusión, a Hezonja le cayó una bronca de su capitán, Sergio Llull, por lo que creía que había sido un grave error. Aunque luego se disculparía de forma muy peculiar en redes sociales.

El croata, sin embargo, se lo tomó con tranquilidad, ha dado por cerrada la 'pelea' con su capitán y ha desvelado que el motivo de su tiro era por no dar opción al rival a hacer una jugada, no porque hubiera visto que el reloj estaba mal. "No se resetea el reloj, luego si paramos nos hacen falta, 1 o 2 tiros libres, timeout y nos atacan en nuestro lado por ganar/prórroga. Todo controlado amigo", respondía Hezonja en redes sociales a un usuario que le había preguntado. Caso cerrado y 'Super Mario' otra vez enchufado.