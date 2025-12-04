Baskonia ataja el problema con el fichaje de Radzevicius

La entidad vitoriana atiende al deseo de Hamidou Diallo, le libera y anuncia a su vez la llegada de Gytis Radzevicius

Baskonia ya tiene el tirador que quería, pero no a cualquier precio. Desde hace algunos días se rumoreaba que Hamidou Diallo cambiaría de equipo, ya que tenía una suculenta oferta de la liga china. En el club guardaban silencio, pero ayer saltó la noticia cuando a través de un comunicado oficial anunciaban un acuerdo de rescisión con el alero para que pudiese firmar por su nuevo equipo.

Siendo uno de los jugadores más utilizados por Paolo Galbiati es obvio que perderle suponía un problema. Sin embargo, la reacción de los vitorianos ha sido inmediata al cerrar y anunciar oficialmente el fichaje del lituano Gytis Radzevicius.

Como decimos, en la entidad del Buesa Arena no tenían contemplada la salida de su jugador, pero todo cambió cuando este mismo manifestó su deseo de partir. Con tal premisa, la resolución del acuerdo entre las partes fue sencilla y desde Baskonia no han hecho otra cosa que alabar el trabajo realizado por el ex NBA. "Agradecemos su trabajo y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la familia baskonista y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", reza el comunicado.

Cabe recordar que Diallo llegó este verano a la entidad vasca procedente de China con un contrato por dos temporadas, que decidió romper para volver a la liga asiática. En este tiempo, Diallo disputó 13 encuentros de Euroliga con un promedio de más de 12 puntos y en ACB ha tenido unos números similares. Con un imponente físico, ha dado un buen rendimiento, lastrado por su irregular tiro exterior.

Gytis Radzevicius, el sustituto de Diallo

Paralelamente al adiós de Diallo se ha dado el aterrizaje de Gytis Radzevicius, quien ha firmado hasta final de temporada, si bien el club podría ampliar el contrato del alero báltico una temporada si lo estima oportuno.

El exterior lituano, de 30 años, ya se ha puesto a las órdenes de Paolo Galbiati y ha realizado un primer entrenamiento con sus compañeros. Radzevicius llega procedente del Rytas Vilnius, donde ha sido una pieza importante durante los últimos años. El nuevo baskonista promediaba esta temporada en la BCL 11,6 puntos, 6,6 rebotes y un destacado 44,4 % de acierto desde la línea de tres puntos, uno de los puntos débiles del equipo baskonista este curso.

Sin experiencia fuera de Lituania

A juicio del club vasco, Radzevicius es "un perfil de garantías para afrontar los próximos desafíos". El nuevo jugador baskonista no tiene experiencia fuera del baloncesto lituano, pero ha sido uno de los máximos anotadores de la selección de su país en las últimas ventanas FIBA. Por cierto, Radzevicius compartió equipo nacional con Tadas Sedekerskis en el último Eurobasket.