El Zalgiris tumba al Baskonia, que sigue en caída libre en la Euroliga (82-67)

El Baskonia necesita sumar victorias para salir del fondo de la clasificación en Euroliga, pero contra el Zalgiris han demostrado que no tienen la consistencia suficiente

Este martes dos equipos españoles tenían un importante reto en la Euroliga. El Real Madrid y el Baskonia necesitaban victorias para escalar posiciones en una clasificación en la que ocupan puestos muy discretos frente a lo que nos tienen acostumbrados. El conjunto blanco sí ha logrado el objetivo, dejando muy buenas sensaciones con una sólida defensa y un buen ataque para derrotar al Hapoel Tel Aviv, líder de la competición. El Baskonia, por su parte, no ha podido hacer lo mismo.

El equipo de Pablo Laso plantó cara durante la mayor parte del partido al Zalgiris, pero se deshizo en el último cuarto, en el que el equipo local aprovechó para marcar una clara distancia con el conjunto español y certificar su victoria. De esta forma, el Baskonia sigue cayendo en picado en la Euroliga, en la que ocupa la antepenúltima posición.

El Zalgiris tumba la solidez del Baskonia en Euroliga

El Baskonia Basket no ha comenzado la temporada de la mejor forma. De hecho, en la Liga ACB están haciendo unas jornadas bastante discretas y en Euroliga están los decimoctavos de veinte equipos que participan. Tras la última jornada en la que derrotaron al Bayern parecía que podían empezar a recuperar sensaciones, pero fue un espejismo.

El choque contra el Zalgiris lo comenzaron muy fuertes, siendo capaces de marcar distancia mientras el equipo local comenzaba a despertar al ritmo de Sylvain Francisco. Aún así, fue suficiente para terminar el primer cuarto por encima de los lituanos, aunque las fuerzas se igualaron en el segundo cuarto.

El Baskonia llegó con ventaja en el marcador al descanso, pero tras volver al partido se vinieron abajo completamente ante la ofensiva del Zalgiris, que logró empatar el partido con 54-54 al final del tercer cuarto. A pesar de los intentos de Markquis Nowell, que fue el líder del equipo español, el Baskonia se deshizo en los últimos diez minutos, dónde los locales llegaron a abrir una diferencia de 20-2 en el parcial.

Finalmente, los lituanos lograron una contundente victoria, completando una remontada que se ha saldado con 82-67, sentenciando así las opciones del Baskonia.

Ficha técnica:

82- Zalgiris Kaunas (18+19+17+28): Francisco (23), Brazdeikis (13), Tubelis (15), Ulanovas (5) y Wright (4) -cinco inicial-, Lo (9), Rubstavicius (-), Sleva (5), Sirvydis (8) y Birutis (-).

67 - Kosner Baskonia (24+18+12+13): Simmons (12), Villar (-), Diallo (3), Kurucs (8) y Diop (2) -cinco inicial-, Frisch (3), Spagnolo (4), Nowell (6), Luwawu-Cabarrot (18), Sedekerskis (3) y Diakité (8).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Kristaps Konstantinovs (Letonia), Manuel Attard (Italia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga, disputado en el Zalgirio Arena de Kaunas