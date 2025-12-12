El Hapoel da los primeros pasos para llevarse a Mario Hezonja

Según informa el medio israelí Sport5, el presidente del conjunto de Tel Aviv ya se habría puesto en contacto con el entorno del jugador

Parece que cada año el futuro de Mario Hezonja está en entredicho. Más allá de aquel momento hace un par de verano en el que se le vio muy cerca del Barça, la realidad es que el croata no ha dudado nunca de su compromiso con el Real Madrid; sin embargo, ello no impide que una vez más allá salido su nombre a la palestra como posible fichaje por parte de otro equipo, en este caso del Hapoel Tel Aviv.

Ha sido el medio israelí Sport5 el que ha destapado la noticia. Según este, el conjunto de la Euroliga está tan decidido a incorporar a la estrella blanca como para haberse puesto ya en contacto con su entorno para convencerle de que firmar con ellos supondría todo un acierto para continuar su carrera; es más, habría sido el propio presidente de la entidad el que se ha movido en esa dirección, siendo el primero en levantar el teléfono.

Más allá de que los de Israel apuesten más o menos en serio por Hezonja, la realidad es que parece casi imposible que salga del Madrid. Para empezar tiene contrato hasta 2029, por lo que cualquier interesado debería pagar una gran cantidad para contratarle, pero es que además los blancos están encantados con que sea uno de los buques insignias del proyecto iniciado este verano por Sergio Scariolo. No sorprende, ya que es uno de los grandes talentos de Europa.

Pese a que el entrenador italiano gusta de hacer rotaciones, Hezonja está respondiendo de manera excelente mientras disfruta de 20,1 minutos por noche en la Euroliga, ya que se marcha a un promedio de 13,1 puntos y 3,7 rebotes con un fantástico 51 por ciento en tiros de campo. Lo dicho, es una pieza esencial.

"A veces hay que dejarlo sentado"

Con dos fuertes personalidades, es obvio que el inicio de la relación entre el entrenador italiano y Hezonja podía vivir algún altibajo. Así ha sido. Por momentos ha jugado menos de lo previsto y en otras ocasiones directamente ha sido el propio alero el que no ha rendido en pista a su nivel; tanto es así que Scariolo llegó a decir... "Confío mucho en Hezonja, pero a veces tengo que decirle no y dejarlo sentado". Fue un toque de atención, uno que solo sirvió para que el balcánico creciese en su juego y en importancia dentro de un proyecto que está hecho para ir a por todas en Europa y en la competición doméstica.