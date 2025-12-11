Real Madrid - Baskonia, en directo hoy el partido de Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Los vitorianos buscan su primer triunfo a domicilio en la máxima competición europea ante un conjunto blanco en racha positiva

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos un más que interesante Real Madrid - Baskonia , partido correspondiente a la 15ª jornada de la Euroliga y que comenzará a las 21:00 horas de este jueves 11 de diciembre de 2025. Los blancos llegan en un gran momento tras seis triunfos consecutivos, mientras que los vitorianos lo hacen con la esperanza de lograr su primera victoria como visitante . ¡Empezamos!

Paolo Galbiati seguirá sin tener a los jugadores disponibles : el capitán lituano Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia este jueves que le mantendrá apartado hasta 2026. En cambio, Trent Forrest viajará en la expedición baskonista con la intención de que regrese a pista tras dos meses apartado por una lesión . El técnico italiano podrá contar el resto de la plantilla incluido Gytis Radzevicius, que apenas lleva cinco días en el equipo

Aunque no fue en Europa, sino en la Liga ACB, Baskonia ya sabe lo que es ganar a los blancos en el presente curso , ya que el 12 de octubre se impusieron en el Buesa Arena por 105-100 . Es obvio que los vascos firmarían repetir hoy ese marcador, pero de visitantes.

Los chicos de Paolo Galbiati apuran el tiempo previo al partido para entrar al mismo de la mejor forma posible. Recordemos que aún no han ganado a domicilio en la Euroliga.

" A nivel de juego, de cohesión, yo creo que estamos más o menos donde pensaba porque normalmente cuando digo que está un poquito más adelante de lo que pensaba, enseguida te llega el batacazo . Lo dejamos en donde más o menos pensaba. Igual nos falta una victoria en la Euroliga, pero también hemos ganado partidos muy buenos últimamente. Realista y lógicamente, un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo, no es sencillo a nivel de química estar en un punto satisfactorio en su evolución; con mucha margen de mejora, sobre todo muchos detalles de concentración, de atención individual en la pista", explica.

Esto está a punto de comenzar. Antes un minuto de silencio por Xabier Azkargorta y Alfonso Ussía.

En cuanto a las bajas, Paolo Galbiati seguirá sin tener a los jugadores disponibles: el capitán lituano Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia este jueves que le mantendrá apartado hasta 2026. En cambio, Trent Forrest viajará en la expedición baskonista con la intención de que regrese a pista tras dos meses apartado por una lesión. El técnico italiano podrá contar el resto de la plantilla incluido Gytis Radzevicius, que apenas lleva cinco días en el equipo. El Madrid llega con todos sus efectivos.