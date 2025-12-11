Real Madrid - Baskonia, en directo hoy el partido de Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo
Los vitorianos buscan su primer triunfo a domicilio en la máxima competición europea ante un conjunto blanco en racha positiva
(28-30) Primeros puntos de Diakité.
(28-28) Ninguno de los equipos logra distanciarse en el marcador.
(24-26) Baskonia logra la primera canasta de este segundo periodo.
¡Comienza el segundo cuarto!
¡Final del primer cuarto! Howard intentó un triple a la desesperada, pero no entró, Máxima igualadad hasta el momento (24-23).
(22-19) Reaccionan los blancos con un 6-0.
(16-19) ¡Canastón de Luwawu-Cabarrot!
(16-15) Y ahora Spagnolo pone a uno a los vitorianos.
(16-13) Cabarot corta el parcial a favor del Madrid.
(15-11) Le dio la vuelta el Madrid y Galbiati pide tiempo muerto.
(11-11) Lo empata Tavares desde la línea de tiros libres.
(9-11) Tavares permite seguir muy cerca al Madrid.
(7-8) Mano a mano entre Abalde y Howard.
(4-5) Howard da la primera ventaja a Baskonia.
(2-2) Lo iguala Simmins con una eléctrica penetración.
(2-0) Abalde ataca a Howard y pone los primeros puntos del partido.
¡Comienza el partido!
Esto está a punto de comenzar. Antes un minuto de silencio por Xabier Azkargorta y Alfonso Ussía.
¡Ya tenemos quintetos en el Movistar Arena!
- Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares.
- Baskonia: Simmons, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop.
Sergio Scariolo, prudente
Baskonia, calentando
Los chicos de Paolo Galbiati apuran el tiempo previo al partido para entrar al mismo de la mejor forma posible. Recordemos que aún no han ganado a domicilio en la Euroliga.
El único precedente de la presente temporada
Aunque no fue en Europa, sino en la Liga ACB, Baskonia ya sabe lo que es ganar a los blancos en el presente curso, ya que el 12 de octubre se impusieron en el Buesa Arena por 105-100. Es obvio que los vascos firmarían repetir hoy ese marcador, pero de visitantes.
Importantes bajas en Baskonia
El Real Madrid, preparado
Así llegaban los jugadores blanco al vestuario para la disputa de este importante partido de Euroliga contra Baskonia.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos un más que interesante Real Madrid - Baskonia, partido correspondiente a la 15ª jornada de la Euroliga y que comenzará a las 21:00 horas de este jueves 11 de diciembre de 2025. Los blancos llegan en un gran momento tras seis triunfos consecutivos, mientras que los vitorianos lo hacen con la esperanza de lograr su primera victoria como visitante. ¡Empezamos!
Partidazo en el Movistar Arena el que se celebra este jueves 11 de diciembre de 2025 (21:00 horas). Un Real Madrid que vive su mejor momento de la temporada recibe a un mejorado Baskonia que mantiene la esperanza de engancharse a la pelea por el playoffs de la Euroliga, algo para lo que le vendría genial lograr su primer triunfo como visitante en la competición.
Para confiar en conseguir tan importante triunfo los vitorianos deben recordar lo ocurrido el 12 de octubre, cuando fueron capaces de batir a los madridistas en el Buesa Arena. Es obvio que este partido es diferente, ya que los de Sergio Scariolo llegan tras seis triunfos consecutivos; eso sí, el italiano huye de confianza alguna.
"A nivel de juego, de cohesión, yo creo que estamos más o menos donde pensaba porque normalmente cuando digo que está un poquito más adelante de lo que pensaba, enseguida te llega el batacazo. Lo dejamos en donde más o menos pensaba. Igual nos falta una victoria en la Euroliga, pero también hemos ganado partidos muy buenos últimamente. Realista y lógicamente, un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo, no es sencillo a nivel de química estar en un punto satisfactorio en su evolución; con mucha margen de mejora, sobre todo muchos detalles de concentración, de atención individual en la pista", explica.
En cuanto a las bajas, Paolo Galbiati seguirá sin tener a los jugadores disponibles: el capitán lituano Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia este jueves que le mantendrá apartado hasta 2026. En cambio, Trent Forrest viajará en la expedición baskonista con la intención de que regrese a pista tras dos meses apartado por una lesión. El técnico italiano podrá contar el resto de la plantilla incluido Gytis Radzevicius, que apenas lleva cinco días en el equipo. El Madrid llega con todos sus efectivos.