Baskonia cierra la contratación de Eugene Omoruyi

La entidad vitoriana se refuerza con el alero de 28 años, quien llega procedente del Al-Nasr, club con el que estaba disputando la presente temporada

Nuevo paso al frente de Baskonia. Tras la lesión de Tadas Sedekerskis y escuchar a Paolo Galbiati hablar de ir cortos en efectivos, la dirección deportiva ha apretado los dientes para moverse en el mercado y cerrar la incorporación de Eugene Omoruyi, quien llega con un contrato para los próximos dos meses.

Si bien el plan inicial de la entidad del País Vasco es que se quede en un refuerzo puntual hasta mediado el mes de febrero, el acuerdo alcanzado incluye la posibilidad de que los del Buesa Arena amplíen la vinculación con el jugador nigeriano hasta final de temporada.

Respecto a cuándo se podría dar su debut, es seguro que este se habrá incorporado al equipo hasta de que este se mida al Real Madrid en partido de Euroliga este jueves 11 de diciembre. Cuestión diferente es que Galbiati entienda que es lo más adecuado hacerle jugar nada más aterrizar.

Las estadísticas de Eugene Omoruyi

A sus 28 años, el alero de 1,98 metros ha jugado un total de 87 partidos en la NBA, los cuales reparte entre Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons y Washington Wizards. Su mejor momento de dicho periplo llegó en la campaña 2023-24 con los de Michigan, ya que disfrutó de 21,9 minutos por noche para irse a un promedio de 9,7 puntos, 3,5 rebotes y 1 asistencia por encuentro.

Más allá de la NBA, ha participado en la G League para irse a una media de 18 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Su última aventura ha sido con el Al-Nasr, club de Dubai al que pertenecía en el momento de negociar y firmar con Baskonia.

Baskonia, en plena remontada en casa y Europa

Tras un comienzo de campaña que no se puede catalogar como menos que desastre, los de Paolo Galbiati han sabido mantener la confianza en su plan inicial para crecer a través de él y frenar la sangría que amenazaba con un año durísimo. Así, son octanos en la Liga ACB con un balance de 4-5, mientras que en la Euroliga le van peor las cosas para ser 15º tras firmar un 5-9.