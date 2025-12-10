La ACB deja de ser 'made in Spain'

El 74,8% de los jugadores de la ACB ya son extranjeros, siendo el Baskonia el primer equipo de la historia de la liga que terminó la competición sin ningún jugador español

El último Eurobasket dejó claro que el baloncesto español está en proceso de regeneración y, por ende, la selección española. Sergio Scariolo puso punto y final a una etapa muy positiva de la Selección, un adiós al que se vio forzado debido a la falta de talento que el baloncesto español vive actualmente. Esto también se refleja en la competición doméstica, en la ACB.

La Liga Endesa es, tras la NBA, lógicamente, y la Euroliga, la mayor competición de baloncesto masculino. Por este motivo, son muchos los jugadores extranjeros que vienen a jugar a España, para muchos, demasiados.

Según un informe de migración de la FIBA, en la temporada 2024/25 el 74,8% de los jugadores de la ACB eran extranjeros. Esto equivale a que sólo uno de cada cuatro jugadores nació en España. Se trata de una tendencia que no es nueva y viene dándose desde hace una década.

Hace diez años, los jugadores extranjeros suponían el 61% de la liga, mientras que hoy roza el 75%. Si nada cambia y la tendencia se mantiene, en 2030 los españoles bajarán del 20%. Con estos datos, España sigue siendo, por mucha diferencia, la liga más internacional de Europa.

Otras ligas europeas potentes como Grecia, Alemania, Italia o Turquía pasan del 50% de extranjeros, pero están muy lejos del nivel de España. Exactamente, los jugadores extranjeros en Italia son el 59%, mientras que en Alemania suponen un 57,7%.

Un ejemplo que refleja muy bien esta tendencia es el Kosner Baskonia, que es el único club de Europa cuya plantilla está compuesta únicamente por extranjeros. No es algo único, ya que otros equipos como el UCAM Murcia tenían un único español en plantilla.

La temporada pasada hubo más jugadores estadounidenses en la ACB (78) que españoles (77), del total de 306 jugadores que participaron en la liga. Además, lo preocupante es que los españoles son los que menos minutos jugaron, 10,6 minutos de media.

EL MOTIVO DE ESTA SITUACIÓN

Las hipótesis sobre el motivo de esta dinámica en la ACB no está claro. Desde el problema en el baloncesto base y la cantera hasta la propia globalización pueden ser algunas de las causas de esta tendencia.

Otra casuística puede ser el escaso desarrollo de talento en Estados Unidos, lo que hace que el baloncesto americano está captando jugadores cada vez a edades más tempranas. Convirtiéndose la liga universitaria norteamericana en un competidor muy importante para las canteras españolas.