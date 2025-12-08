San Pablo Burgos lo hace oficial: Porfi Fisac por Bruno Savignani

La entidad burgalesa, colista en la Liga ACB, cambia de entrenador con el objetivo de dar un giro de 180 grados a su temporada

Al San Pablo Burgos no le ha temblado el pulso. Con un balance de 1-8 que le coloca en la última plaza de la Liga ACB, el conjunto burgalés ha hecho oficial en cuestión de horas que prescindía de los servicios del entrenador Bruno Savignani para hacerse co los servicios de Porfirio ‘Porfi’ Fisac, quien firma por lo que resta de campaña 2025-26.

Fisac parece una apuesta segura. El técnico segoviano, quien inició su carrera en categorías inferiores del baloncesto español, ascendiendo desde Liga EBA hasta LEB y LEB-2 antes de dar el salto a la élite, cuenta a día e hoy con una amplia trayectoria en los banquillos y suma catorce temporadas de experiencia en la ACB.

La apuesta por el técnico de 60 años llega tras un duro inicio de temporada que ha terminado por sentenciar a Savignani, preparador que firmó en 2024, que llevó al equipo a la élite del baloncesto nacional y que ahora es víctima de los malos resultados cosechados. Si en Primera FEB todo funcionó a la perfección para terminar con 32 victorias y 2 derrotas, en esta 2025-26 –primera vez para un entrenador brasileño en la Liga Endesa– se ha estrellado por completo.

El recorrido de Porfi Fisac

La primera oportunidad de Fisac en la ACB llegó en la campaña 2006/07 al frente del Bruesa GBC y desde entonces, ha dirigido a varios equipos de la máxima categoría: Blancos de Rueda Valladolid (2009-2011), Mad-Croc Fuenlabrada (2011-2013), Gipuzkoa Basket (2015/16 y 2017/18), Casademont Zaragoza (2018-2020) y Gran Canaria (2020-2022).

En su etapa más reciente, Fisac regresó a Casademont Zaragoza, donde permaneció desde 2022 hasta 2025, convirtiéndose en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club aragonés y su salida del conjunto zaragozano se produjo a inicios de mayo de este mismo año, desde entonces no ha entrenado a ningún equipo.

Un necesario giro de timón

Horas después de despedir a Savignani con un mensaje de agradecimiento en el que los burgaleses subrayan que "siempre formará parte de la historia del Coliseum", en Burgos apuestan por alguien de amplia experiencia para intentar salvar al equipo,

La decisión tomad es del todo lógica. Los burgaleses querían que el banquillo pasase a manos de alguien que pudiese darles ciertas garantías y creen que es justo lo que les otorga Fisac, de quien esperan sea capaz de revertir una situación muy complicada con un balance de una victoria y nueve derrotas.