Ethan Happ ya tiene oficialmente un nuevo equipo en la Liga ACB

El pívot norteamericano se incorpora al San Pablo Burgos, con el que firma hasta final de la temporada

El anuncio, este lunes, de la desvinculación de Ethan Happ del Valencia Basket auguraba un rápido compromiso con otro equipo ACB: el San Pablo Burgos. El pívot norteamericano, tras un año de baja por una grave lesión en un pie, regresó sin sitio en el equipo valenciano y despertando muchas dudas sobre las posibilidades que tenía de volver a competir en la elite.

Por eso, con permiso del club taronja, que quería desembarazarse de él al ser una ficha alta y tener todas las plazas interiores cubiertas, ha estado probándose en Burgos con el San Pablo. La prueba ha sido positiva, ha solucionado su rescisión en Valencia y este mismo martes, el conjunto castellano hacía oficial su fichaje.

Ethan Happ ficha por el Recoletas Salud San Pablo Burgos para lo que resta de temporada con el objetivo de ayudar al San Pablo a salir de la comprometida situación en la que se encuentra ahora mismo.

Así confirma el San Pablo Burgos el fichaje de Ethan Happ

Éste es el comunicado oficial del conjunto burgalés en el que hace oficial la llegada del pívot de Milan, Illinois.

Ethan Happ se incorpora a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en la presente temporada de Liga Endesa acb. El pívot estadounidense de 2,08m dispone de pasaporte de Macedonia.

El jugador abrió su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de la plantilla de Wisconsin Badgers durante cuatro temporadas, entre 2015 y 2019. Finalizada su etapa universitaria, Ethan Happ dio el salto a Europa.

Italia fue el primer destino para el pívot, que formó parte de los equipos de Vanoli Cremona, Fortitudo Bolonia y Dinamo Sassari, antes de poner rumbo a Alemania, país en el que disputó una campaña en las filas del Ludwigsburg.

En el curso 2022/23, el estadounidense con pasaporte macedonio llegó a España para incorporarse a las filas de Río Breogán, donde firmó unos promedios de 12,6 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 asistencias por partido en Liga Endesa. La campaña siguiente, Happ compitió junto a Gran Canaria, con unas medias de 12,5 puntos, 5,5 rebotes y 2 asistencias por encuentro de ACB.

El buen rendimiento hizo que Valencia Basket se fijara en él para hacerse con sus servicios en la pasada temporada 2024/25, en la que apenas pudo participar en cinco compromisos ligueros por una lesión en un dedo del pie derecho, que le llevó a pasar por quirófano en el mes de junio y de la que ha ido recuperándose a lo largo de los últimos meses. Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Ethan Happ para esta nueva etapa de su carrera deportiva.

El San Pablo ya arriesgó con Raulzinho Neto

A sus 29 años, Ethan Happ podría tener muchos años y un futuro brillante aún en Europa si demuestra estar completamente recuperado de la lesión que le ha tenido más de un año sin poder competir.

Como en el caso de Raulzinho Neto, los burgaleses se hacen con jugador de primer nivel, pero asumen un importante riesgo debido a las condiciones físicas con las que llega.