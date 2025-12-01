Tres movimientos en el mercado de fichajes de la ACB y nuevo techo en la Liga

El mercado de la ACB se ha agitado en esta semana de parón y, entre otros movimientos, ha llegado un pívot al Casademont Zaragoza que dará que hablar: Khalifa Koumadje

El parón en la Liga ACB por la Ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2027 ha sido aprovechado por los diferentes equipos para moverse en el mercado, aprovechando que no estaban concentrados en el día a día y, en algún caso, que tienen margen para integrar a sus jugadores.

Es el caso de Unicaja, que presentó la semana pasada a Augustine Rubit y va a tener once días para acoplarlo antes de que debute. Este mismo lunes se han anunciado tres movimientos, uno de los cuales podría tener continuidad, ya que Ethan Happ se ha desvinculado del Valencia Basket y podría confirmar su incorporación al San Pablo Burgos.

Precisamente, el equipo burgalés ha 'abierto hueco' en su plantilla, ya que ha anunciado la salida del base mallorquín Sergi García, que había firmado un contrato temporal de dos meses y no va a renovar. García llegó justo antes de empezar la pretemporada para cubrir las bajas de los bases burgaleses y mientras el brasileño Neto iba dando pasos hacia su recuperación.

No obstante, su participación ha sido bastante pobre y ha jugado cinco partidos coincidiendo con las bajas de Jon Axel Gudmundsson y de Dani Díez, y sumado también pocos minutos en ellos.

Hollanders seguirá en Girona

Si este movimiento ha sido de salida, el que ha anunciado el Básquet Girona ha sido una renovación. En este caso del escolta neerlandés Sander Hollanders, quien también llegó con un contrato temporal y seguirá un mes más ligado al club catalán.

El internacional neerlandés no ha participado mucho a las órdenes de Moncho Fernández, ya que promedia seis minutos por partido, en los que ha anotado 2,2 puntos (75% en tiros de dos y 33% en triples) y 1,2 rebotes, pero está aportando y el equipo entiende que debe seguir para completar la rotación. En su día, Hollanders firmó un contrato de dos meses prorrogable hasta final de temporada. De momento lo han alargado un mes más...

El nuevo techo de la ACB es Khalifa Koumadje

El último movimiento destacado llegó ya hace unos días y llamó la atención porque se ha convertido en el techo de la ACB. Khalifa Koumadje, un pívot chadiano de 2,24 metros de altura, ha firmado por el Casademont Zaragoza para jugar en el cuadro maño lo que resta de temporada.

Koumadje no es un desconocido en el baloncesto español, ya que jugó con Estudiantes en 2020, en la que fue su primera experiencia europea después de haberse formado en la Universidad de Florida State de la NCAA. El nuevo jugador del Casademont Zaragoza ya se ha entrenado este lunes con sus compañeros y debutará el próximo fin de semana ante el Covirán Granada.

Aparte de en el club estudiantil, en las últimas temporadas ha jugado en Rusia y China, además de haber disputado 89 partidos de Euroliga con el Alba Berlín y de haber militado en los últimos meses en el Olimpiacos griego.