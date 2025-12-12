Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 10 de la Liga Endesa de baloncesto

El interés estará puesto en la lucha por las plazas de Copa del Rey, con duelos directos y salidas complicadas de algunos de los favoritos

La Liga ACB superó el ecuador de la primera vuelta la pasada semana, con dos equipos destacados por arriba y dos hundidos por abajo, y con la lucha por alcanzar las plazas de Copa del Rey muy abierta, con la mitad de los equipos implicados.

Los últimos triunfos del Barça le han dado un poco de aire, mientras que el Baskonia resiste pese a su irregularidad y se mantiene entre los ocho primeros, aunque empatado con otros cuatro equipos. Uno de ellos no es el Dreamland Gran Canaria, que está a un triunfo, de ahí el importantísimo partido que enfrenta al equipo canario ante el vitoriano este sábado en la isla.

También podría meterse en esa pelea un Morabanc Andorra que recibe a uno de los colistas, un Coviran Granada al que no habrán ayudado los muchos cambios que ha realizado a lo largo de las dos últimas semanas.

Tanto los granadinos como el San Pablo Burgos adelantan sus duelos al sábado y, de hecho, los burgaleses visitan al siempre difícil Unicaja, que además, ha reservado jugadores y no los ha llevado a su partido de Champions en Bélgica. Los malagueños están en otra pelea por estar tras Valencia y Real Madrid, luchando por ser cabeza de serie en el torneo copero. En esa lucha está también un la Laguna Tenerife que visita al Río Breogán.

El domingo juegan el resto de equipo de Euroliga. En la lucha por el liderato, tanto Real Madrid como Valencia Basket tienen, a priori, rivales fáciles en el Bàsquet Girona y el Casademont Zaragoza. Más se le complica al Barça en su visita al Nou Congost de Manresa, aunque los vallesanos no han empezado la temporada como jugaron en la anterior.

El partido más interesante es el que se juega en Murcia, con dos equipos de la zona alta, ya que enfrenta al UCAM ante el Joventut de Ricky Rubio.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar –esta a partir de esta próxima jornada– hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por RTVE que sería los domingos a las 12:30 horas, aunque aún no ha arrancado. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta jornada es un duelo entre el Joventut y el BAXI Manresa. Y DAZN también 'abrirá' uno de sus partidos a los que tienen contratado el plan general de la plataforma.

Horario y dónde ver por TV la jornada 10 de la Liga Endesa

Sábado 13 de diciembre de 2025

Unicaja- San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Coviran Granada. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 14 de diciembre de 2025

Surne Bilbao - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn (abierto), Movistar, Orange y Esport3.

UCAM Murcia - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

BAXI Manresa - Barça. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.