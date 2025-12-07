Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Madrid y Barça en la jornada 9

Real Madrid y Valencia, con sendas victorias en el último segundo, se mantienen arriba, crece el Barça y Joventut y UCAM no se descuelgan

Dos canastas en el último segundo del Real Madrid y el Valencia Basket han dejado todo igual en la cabeza de la clasificación de la Liga ACB tras una novena jornada en la que no ha habido sorpresas y sí partido de alta intensidad tanto en la parte alta de la tabla como en la zona de abajo.

El gran duelo, a priori, es el que ha cerrado la jornada en el Buesa Arena entre dos colosos del baloncesto español y que se ha llevado el Valencia Basket gracias a una canasta final de Kameron Taylor en un final de locura, con tres canastas en los cinco últimos segundos.

Previamente, el Real Madrid había resuelto su partido ante La Laguna Tenerife con una canasta sobre a bocina de Sergio Llull, después de que los tinerfeños desperdiciaran una gran oportunidad para sentenciar a 2,9 segundos del final del encuentro. Dejaron vivos a los blancos con Llull en pista y eso no es nunca una buena idea.

El Barça sigue a los suyo. A priori no debía tener problema para ganarle a un Morabanc que pese a sus últimos resultados no ha empezado bien la temporada. Y aunque los dos primeros cuartos estuvieron igualados, a partir del tercero no hubo color.

Sí lo hubo en Badalona, donde la Penya tuvo que remontar ocho puntos de desventaja en los cinco últimos minutos ante el Baxi Manresa. Ricky Rubio tomó el mando y logró la proeza.

Quien se deja un triunfo en esa dura pelea que espera por las plazas de Copa del Rey es el Dreamland Gran Canaria, que cedió en Miribilla ante el Surne Bilbao Basket. Si se mantienen ahí tanto UCAM Mucia como Unicaja, que sacaron adelante sus compromisos el sábado.

Por abajo, los dos puestos de descenso parecen asignarse cada día más al Covirán Granada y al San Pablo Burgos. Los granadinos cayeron en un duelo directo ante el Casademont Zaragoza, mientras que los burgaleses perdieron con claridad con el UCAM. Ambos estrenaban fichajes, pero por ahora no son decisivos.

Resultados de la jornada 9 de la Liga Endesa

San Pablo Burgos 88-110 UCAM Murcia

Hiopos Lleida 88-89 Unicaja Málaga

Covirán Granada 83-92 Casademont Zaragoza

Basquet Girona 103-80 Río Breogán

Joventut Badalona 83-79 BAXI Manresa

La Laguna Tenerife 70-71 Real Madrid

Barça 102-71 MoraBanc Andorra

Surne Bilbao Basket 79-72 Dreamland Gran Canaria

Baskonia 89-91 Valencia Basket.

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 9

1. Valencia Basket 8 - 1 (+125)

2. Real Madrid 8 - 1 (+68)

3. UCAM Murcia 7 - 2 (+109)

4. Joventut 6 - 2 (+65)

5. La Laguna Tenerife 6 - 3 (+59)

6. Unicaja 6 - 3 (+36)

7. Barcelona 5 - 4 (+33)

8. Korner Baskonia 4 - 5 (-3)

9. Río Breogan Lugo 4 - 5 (-26)

10. Basquet Girona 4 - 5 (-41)

11. Hiopos Lleida 4 - 5 (-46)

12. Dreamland Gran Canaria 3 - 5 (-13)

13. Surne Bilbao Basket 3 - 5 (-32)

14. Baxi Manresa 3 - 5 (-42)

15. Casademont Zaragoza 3 - 6 (-24)

16. Morabanc Andorra 3 - 6 (-95)

17. Covirán Granada 1 - 8 (-80)

18. San Pablo Burgos 1 - 8 (-93)