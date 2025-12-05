Sorteo del Mundial 2026, en directo | Grupos, equipos y rivales: el grupo de España de Luis de la Fuente, en vivo

El sorteo del Mundial 2026 definirá este viernes la composición de los 12 grupos de una edición histórica con 48 selecciones. España conocerá su camino en una fase final que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

Arranca el directo del sorteo del Mundial 2026 , un evento decisivo en el que quedarán distribuidos los 12 grupos de la primera edición con 48 selecciones . Desde el John F. Kennedy Center for the Performing Arts , en Washington D.C., iremos contando al minuto todo lo que ocurra mientras España y el resto de participantes descubren su camino en un torneo compartido por Estados Unidos, México y Canadá . Sigue aquí cada detalle.

El análisis estadístico de Opta sitúa a España con un 17,07% de opciones de conquistar el Mundial, el porcentaje más alto del estudio. Tras ella aparecen Francia con un 14,1% y Inglaterra con un 11,8% . Antes de conocer a sus rivales, la selección dirigida por Luis de la Fuente lidera las previsiones.

Pese a su condición de favorita según Opta, el recorrido reciente de España en las Copas del Mundo ha sido discreto. Desde el título logrado en 2010, el equipo solo ha sumado tres victorias en 11 partidos , lo que supone un 27% de triunfos entre los torneos de Brasil, Rusia y Qatar. Los resultados positivos llegaron ante Australia , Irán y Costa Rica .

Aunque hoy se conocerá la distribución de los grupos, la FIFA no difundirá hasta mañana sábado el calendario completo , donde se detallarán las fechas, sedes y horarios de todos los encuentros de la fase inicial. Esa información permitirá a cada selección definir su campamento base y planificar desplazamientos y preparación.

La edición de 2026, la número 23 desde la inaugurada en 1930 en Uruguay , será la más amplia celebrada hasta la fecha: participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos , un registro sin precedentes en la historia del torneo.

La cuenta atrás para el sorteo del Mundial 2026 ya está en marcha. La cita reunirá a 48 selecciones, el mayor número en una fase final mundialista. El proceso se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 18h en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C., escenario en el que quedarán definidos los grupos.

Tras ese acto, habrá que esperar al sábado 6 de diciembre para que FIFA publique el calendario completo de partidos, con fechas, horarios y sedes. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y terminará el 19 de julio en New Jersey, marcando un recorrido amplio entre Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo llega con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas. Las seis restantes se determinarán a través de las repescas, tanto europeas como internacionales. Con este escenario, la confección de los bombos queda definida según el ranking FIFA y la condición de anfitrión.

Bombos del sorteo y distribución de selecciones

Los bombos se componen de cuatro niveles con 12 selecciones cada uno, ordenados de acuerdo con su posición en el ranking FIFA. Las selecciones con mejor clasificación figuran en el bombo 1, mientras que las de ranking más bajo y las que lleguen desde la repesca ocuparán el bombo 4. Además de ello, Canadá, México y Estados Unidos, como países organizadores, formarán parte del bombo 1 junto a las favoritas.

El bombo 1 está integrado por Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El bombo 2 reúne a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3 figuran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. El bombo 4 se compone de Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití y Nueva Zelanda, además de cuatro selecciones europeas procedentes de los caminos A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo), C (Ucrania, Sweden, Polonia o Albania) y D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), así como dos conjuntos de la repesca internacional: grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

El sorteo distribuirá a estas selecciones en 12 grupos de cuatro. Se clasificarán para la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, de modo que avanzarán 32 equipos y 16 quedarán eliminados tras la fase inicial.

Normas específicas para los anfitriones y criterios de posicionamiento

Entre las restricciones, destaca la identificación diferenciada de los países organizadores dentro del bombo 1. México tendrá la posición A1 mediante una bola verde; Canadá, la posición B1 con una bola roja; y Estados Unidos, la posición D1 con una bola azul. Las otras nueve selecciones del bombo 1 se representarán con bolas del mismo color y ocuparán automáticamente la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Además, se aplicarán reglas para garantizar la separación equilibrada de las selecciones con mejor ranking. La número uno mundial, España, y la segunda, Argentina, se asignarán a cuadros opuestos del calendario. Este mismo criterio se aplicará a la tercera y cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra. El propósito es evitar que selecciones altamente posicionadas se enfrenten antes de semifinales en caso de terminar primeras de grupo.

Criterios de equilibrio competitivo y caminos hasta semifinales

Con la nueva estructura, el cuadro del Mundial se dividirá en dos rutas independientes hasta semifinales. El diseño busca una distribución equilibrada entre las selecciones de mayor ranking en la primera fase del torneo. Si las dos primeras clasificadas del ranking mundial finalizan como líderes de grupo, no se cruzarían hasta la final. El mismo esquema rige para Francia e Inglaterra.

Estas medidas conforman un sorteo con múltiples condicionantes que configuran el recorrido de cada selección, incluido el de España, pendiente de conocer sus rivales y su ubicación definitiva en una edición con normativa renovada.