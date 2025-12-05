Sorteo Mundial 2026 | Horario, canal y dónde ver en TV y online el sorteo de la fase de grupos

A falta de conocer a las últimas Selecciones clasificadas para el Mundial 2026 que disputarán la conocida como ‘repesca’, la gran cita mundialista pone su punto de partida con el sorteo de la fase de grupos, realizado en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington D. C., Estados Unidos

Comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la realización del sorteo de la fase de grupos. El mismo tendrá lugar en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington D. C., Estados Unidos, ante la atenta mirada de las diferentes federaciones nacionales.

El sorteo estará compuesto por cuatro bombos con 12 Selecciones en cada uno, ordenadas por el ranking FIFA, a excepción de los tres países anfitriones, que se sitúan en el bombo 1 independientemente de su puesto en la mencionada clasificación. Así, saldrán 12 grupos de 4 equipos que disputarán esta primera fase del 11 al 27 de junio de 2026, mientras que el resto del torneo se extenderá hasta el 19 de julio, cuando tendrá lugar la gran final.

La Selección española, liderada por Luis de la Fuente, se establece en el bombo 1 al llegar como la número 1 del ranking FIFA, tras ganar la última edición de la Eurocopa, ser finalista en la Nations League 2025 y realizar una extraordinaria fase de clasificación para el torneo, lo que le permitirá ser cabeza de serie.

Por último, en el bombo 4, faltarán por conocerse 6 combinados nacionales, los cuales saldrán de las ‘repescas’. De entre ellos, cuatro plazas corresponden a equipos europeos, mientras que las últimas dos son para la ‘repesca’ internacional.

Así son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las eliminatorias europeas y los dos ganadores de la ‘repesca’ internacional de la FIFA.

Mundial 2026: fecha y horario del sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026

El Mundial 2026 dará comienzo con el sorteo de la fase de grupos realizado el 5 de diciembre a partir de las 18.00 horas, horario peninsular español, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington D. C., Estados Unidos.

¿Dónde ver en directo en televisión el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

Este sorteo es ofrecido por televisión en directo a través del canal público ‘La 1’ de RTVE, y bajo demanda, a través de GOL.

¿Cómo seguir online el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo a través de la televisión pública, tienes la posibilidad de seguir el sorteo del Mundial 2026 de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Una vez finalice el sorteo, la cobertura de ESTADIO continúa con los horarios, las localizaciones, las declaraciones de los protagonistas y las posibles polémicas.