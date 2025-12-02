La FIFA estudia ampliar el uso del VAR en el Mundial 2026 con grandes novedades

La FIFA trabaja en un plan piloto para permitir que el VAR intervenga en más acciones durante la Copa del Mundo de 2026. La propuesta incluiría la revisión de saques de esquina mal señalados y segundas amonestaciones, con el objetivo de minimizar errores en jugadas decisivas

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prepara una ampliación del protocolo del VAR de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Según reveló The Times, el organismo planea introducir dos nuevas casuísticas revisables: los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas. La intención es que el torneo cuente con un sistema de arbitraje más preciso, capaz de corregir errores en acciones que pueden influir directamente en el desarrollo de un partido.

El proyecto se concibe como una prueba piloto, siguiendo una línea habitual en los torneos FIFA, ya utilizados históricamente para experimentar con herramientas o ajustes que posteriormente pueden ser evaluados por la International Football Association Board (IFAB). En 2017, varios eventos del organismo sirvieron para testar el funcionamiento inicial del VAR antes de su aprobación definitiva.

Un debate que llega avalado por la IFAB

La posible inclusión de las segundas tarjetas amarillas en el protocolo del VAR no es una idea improvisada. A finales de octubre, la IFAB anunció que propondría permitir la intervención del videoarbitraje en casos de una segunda amonestación mostrada de manera incorrecta. En una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol, el organismo analizó distintas modificaciones y abordó específicamente la conveniencia de ampliar el margen de actuación del VAR.

Actualmente, una expulsión por doble amarilla no es revisable si la amonestación previa no está relacionada con errores de identidad o acciones de roja directa. La propuesta pretende evitar expulsiones inadecuadas en situaciones donde el árbitro haya cometido un error material claro en la segunda acción sancionada. Esta modificación será presentada oficialmente en la asamblea anual de la IFAB, prevista para el 20 de enero de 2026 en Londres.

La segunda novedad en estudio afecta a los saques de esquina. La FIFA considera que permitir la revisión en caso de que el árbitro determine erróneamente quién tocó el balón por última vez puede evitar situaciones en las que un equipo obtiene una ventaja indebida. Se trata, en cualquier caso, de una medida que deberá ser evaluada con detalle para determinar su aplicación dentro del flujo del partido.

Nuevas pruebas en la Copa Árabe

Paralelamente a estas discusiones, la FIFA ha puesto en marcha un experimento adicional en la Copa Árabe, que se disputa esta semana en Catar. La prueba consiste en obligar a cualquier jugador que reciba asistencia médica en el terreno de juego a abandonar el campo durante dos minutos, salvo que el futbolista contrario responsable de la falta haya sido amonestado o expulsado. La intención del organismo es reducir las pérdidas de tiempo y evitar que algunas interrupciones sean utilizadas estratégicamente por los equipos para reorganizarse o recibir instrucciones tácticas.

Esta medida, que ya ha generado debate en distintos estamentos futbolísticos, pretende agilizar el ritmo de los partidos y dotar al juego de mayor continuidad. Su resultado será analizado por los departamentos técnicos de la FIFA, que estudiarán la posibilidad de trasladarla a otros torneos si los ensayos producen efectos positivos.