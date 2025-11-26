Cara a cara entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez con el Mundial en juego: "Seremos rivales"

El Atlético de Madrid tiene una cita crucial en la Champions League ante el Inter de Milán en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco quiere aprovechar el buen momento futbolístico que viven para reafirmar su candidatura al título tumbando a uno de los favoritos y asestar así un golpe a la clasificación en busca de los octavos de final. El duelo, a parte de deparar un partido de muy alto nivel, nos dejará una lucha por el '9' de la Selección argentina de cara al Mundial. Julián Álvarez y Lautaro Martínez se verán las caras para mandar un mensaje a Scaloni a las puertas de la Copa del Mundo.

Argentina, pendiente al Atlético de Madrid - Inter de Milán

El duelo entre el futbolista del Atlético de Madrid y el del Inter de Milán cuza el charco para cobrar un protagonismo especial en Argentina, que se pegará a la pantalla para ver en acción a los dos delanteros centros que opositan al once titular de la albiceleste en el Mundial 2026. Ambos jugadores son fijos en los planes de Lionel Scaloni que, de cara al torneo internacional, sigue barajando las diferentes opciones para completar una delantera dónde estará Messi en busca de socio. Lautaro Martínez llega a la cita europea con 8 goles anotados en 15 partidos, de los cuales 4 han sido en Champions League, habiendo participado en 3 encuentros. Julián Álvarez, por su parte, aterriza en el choque con 9 goles en 16 partidos, logrando 2 en la máxima competición europea de clubes.

Lautaro sobre Julián Álvarez: "Julián está en un gran momento"

Aunque en el campo son rivales, Julián Álvarez y Lautaro Martínez comparten una gran relación de amistad forjada en la Selección argentina. El delantero del Inter de Milán, en rueda de prensa, destacó el gran momento de forma que vive Julián Álvarez y se alegró por los hitos logrados por el de Calchín. "Julián está en un gran momento. Hablamos muchísimo del Atlético de Madrid, porque, al final, en la selección argentina tenemos 5 o 6 jugadores casi siempre convocados. Nos sentamos juntos en la mesa, hablamos mucho, lo veo contento, no hablamos de su futuro, sino del presente y de su familia. Contento con su presente y el de los chicos argentinos”, valoró. “También hablamos mucho cuando nos enfrentamos. Este miércoles seremos rivales, nos respetaremos, cada uno defenderá su equipo y su camiseta y después del partido seguramente hablaremos, pero cuando empieza el partido somos rivales”, sentenció Lautaro Martínez que se reencontrará en el metropolitano con Julián Álvarez.