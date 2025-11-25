Nahuel Molina, defensa del Atlético de Madrid: "Simeone cree en mí"

El Atlético de Madrid, sin Marcos Llorente, se encomienda a Nahuel Molina que cuenta con el beneplácito de Simeone

El Atlético de Madrid afronta el partido ante el Inter de Milán en la jornada 5 de la UEFA Champions League sin Marcos Llorente. El internacional español se lesionó en el duelo ante el Getafe y es baja para el choque ante los italianos. Su lugar apunta a cogerlo Nahuel Molina que asegura que cuenta con la confianza de Simeone: "Cree en mí".

Simeone cree en Nahuel Molina para suplir a Marcos Llorente en el Atlético de Madrid

Nahuel Molina cuenta con la confianza de Simeone de cara a esta temporada, aunque Marcos Llorente se ha adueñado del carril derecho. "Simeone siempre me estuvo insistiendo, me impulsó a que siga entrenando, a que siga creyendo en mí. Él cree en mí también. Entonces, contento con el apoyo no sólo de él, sino de su cuerpo técnico y mis compañeros. Al final, la oportunidad siempre estará y hay que saber reponerse cuando a uno le toca por ahí un mal momento”, valoró el futbolista. Nahuel Molina ya jugó como titular en Getafe. “Hay que estar preparado siempre, no sólo cuando se lesiona un compañero o en cualquier circunstancia de los partidos. Es la exigencia del 'Cholo' día a día no sólo conmigo, sino con todos, que te hace estar siempre preparado y en alerta. No sólo a mí. Juan (Musso) también entró y lo hizo muy bien. La mentalidad es estar en el Atlético de Madrid y vestir esta camiseta”, afirmó. Ahora, la lesión de Llorente, “una pérdida importante para el equipo”, lo sostendrá en el once inicial. “Si me toca jugar, siempre con las mismas ganas e ilusión de apoyar al equipo y hacer mi mejor trabajo”, expuso.

Nahuel Molina alaba al Inter de Milán

Sobre el duelo ante el Inter de Milán, Nahuel Molina espera “un partido difícil”. “Ellos vienen de perder el derbi, pero siempre el Inter es un equipo muy complicado. Espero un gran partido para nosotros, con nuestra gente, de local. Creo que podemos hacer un gran partido”, avanzó. “Creo que es un partido importante para el equipo. Después, lo que pase o no conmigo es algo secundario. Lo importante es el equipo. Es un partido complicado. Si me toca, a estar listo para ayudar al equipo, que va a ser muy importante sumar”, añadió. En los últimos tiempos, su nombre ha surgido como posible refuerzo de varios clubes italianos, entre ellos el Inter. “Siempre es lindo por ahí que tu nombre resuene, hoy estoy muy feliz acá en el club, muy contento y no tengo mucho para decir de eso”, explicó.