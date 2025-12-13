Simeone, muy tajante sobre Sorloth de cara al mercado de fichajes de invierno: "Es diferente a todos los que tenemos"

El entrenador del Atlético de Madrid ha salido al paso de los cantos de sirena que colocan fuera del equipo rojiblanco al delantero noruego en el mercado de fichajes de invierno y ha asegurado, tras la victoria contra el Valencia CF, que cuenta con él

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo contra el Valencia CF (2-1). El técnico argentino ha analizado el encuentro y también ha hablado de varios de sus futbolistas, siendo especialmente claro sobre el futuro de Sorloth.

Simeone ha comenzado analizando el partido contra el Valencia CF. "Jugamos contra un rival que hizo un buen partido. Pese a ello hicimos dos ocasiones muy claras de Sorloth. En el segundo tiempo tuvimos la de Giuliano, el gol anulado..."

El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a Griezmann, que marcó un golazo. "Soy un agradecido a su talento. Es un golazo. Gran pase de Marc, el control... Es un jugador legendario. Historia del club, leyenda absoluta. Agradecimiento absoluto a Antoine"

Simeone también ha dejado claro la importancia que tienen Koke y Griezmann. "El otro día estuvimos hablando un rato largo los tres. Koke ha sumado muchos minutos esta temporada. Antoine está jugando menos de titular. No es fácil para un futbolista histórico en el club. Es difícil no darle la titularidad. Pero quería transmitirle lo importante que es siempre, no solo cuando juega. Es un futbolista con una jerarquía absoluta que cuando disfruta hace disfrutar al equipo. Este momento que están atravesando es bueno para el equipo".

Con todo, aún le pide más a su equipo para seguir en la pelea por los títulos. "Hay que hacer partidos como el de Eindhoven".

Simeone deja claro que cuenta con Sorloth

Por otro lado, Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha salido al paso de las informaciones que colocan a Sorloth fuera del equipo rojiblanco en el mercado de fichajes de invierno ya que ha dicho que cuenta con él. "Lo queremos como persona y como futbolista. Es muy importante para nosotros, es diferente a todos los que tenemos".

A continuación, ha elogiado a Marc Pubill, que ha sido elegido mejor jugador del partido. "Marc sigue en progresión. No tardará en llegar a la selección española. Tiene que mantener la humildad, alejarse de los periódicos, de todas las palabras lindas... Si mantiene esa humildad... Ha mantenido su paciencia, ha seguido trabajando en esa posición donde nos hemos quedado mañanas trabajando más tarde de acabar el entrenamiento para mejorar. Ojalá no compre los periódicos ni escuche la radio".

Por último, Simeone ha hablado sobre el cambio de Julián Álvarez. "Estuvo como todos los otros compañeros. No podía hacer diez cambios, pero los habría hecho. Entendía que Griezmann podía hacerlo de otra manera. Estuvo en la línea de sus compañeros durante los 60 minutos".