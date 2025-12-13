Adiós definitivo a Paula Josemaría y Ari Sánchez en las Premier Pádel Finals 2025

Las exnúmero uno caen en semifinales ante Bea González y Claudia Fernández antes de separarse; la malagueña y la madrileña tratarán ahora de ganar a las actuales número uno en la final, como han hecho en los dos últimos torneos

Delfi Brea y Gemma Triay ante Bea González y Claudia Fernández. Ésa será la final femenina de las Premier Pádel Finals 2025 después de unas semifinales intensas, cuyos marcadores no hacen justicia a la igualdad que, por muchos momentos, se ha visto en el marcador.

Si no fuera porque ha sido la final de los últimos torneos se podría hablar de final inesperada, pero las número 3 del ránking se han acostumbrado a ganar a Paula Josemaría y Ari Sánchez en semifinales y hacer lo propio con unas número uno que estarán avisadas para esa final. El triunfo de González y Fernández significa también el adiós como pareja de Josemaría y Sánchez, que se separan después de varios años juntas y de estar en la cima del pádel mundial durante casi tres temporadas.

Gemma Triay y Delfi Brea pegan primero

La condición de números uno y el hecho de haber disputado sus duelos de cuartos de final el jueves les hacía jugar primero -por tener más tiempo de descanso- a las número uno, aunque Brea y Triay llegarán más que descansadas después de haber resuelto por la vía rápida (6-1 y 6-4) su duelo de semifinales ante Andrea Ustero y Sofia Araujo.

La dupla que adiestra Rodri Olive pasó como un huracán por encima de sus rivales en un primer set que se llevaron de calle y en el que sólo tuvieron que aprovechar la mitad de las opciones de ruptura con las que contaron para hacerse con él por 6-1.

El segundo empezó de la misma forma, con 'break' a favor de Gemma Triay y Delfi Brea, pero la pareja hispano-lusa reaccionó y pudo en un verdadero aprieto a las número uno, hasta el punto de contar con más opciones de rotura que ellas. Tras aprovechar una de ellas lograron igualar el set, pero, con 4-4, las vencedoras del ránking 2025 metieron presión, rompieron de nuevo y, a continuación, cerraron el encuentro.

Claudia Fernández y Bea González quiere un adiós exitoso

Sus rivales en la final serán las mismas de los dos últimos torneos, Claudia Fernández y Bea González. Y tal vez sea eso lo peor para ellas, ya que parecen tenerle cogida la medida. Además de que están en un gran momento de forma.

Así lo demostraron, una vez más, ante Paula Josemaría y Ari Sánchez, a las que despidieron como pareja con un 'claro' 6-4 y 6-2, que demostraba el momento de unas y otras. Fernández y González también se separan en este torneo y, aunque aún no es oficial, todo hace indicar que la malagueña formará pareja con Paula Josemaría el próximo año. Sin embargo, por ahora, se da un partido más junto a su joven compañera y luchara por cerrar el año con un triunfo en las Premier Pádel Finals.

Pese a la claridad del marcador y a que las número 3 (Claudia Fernández y Bea González) empezaron dominando desde el principio con un 'break' de entrada, el partido fue más disputado de lo que parece. De hecho, se fue hasta las dos horas y 15 minutos. Y sólo la solvencia con su saque de la malagueña y la madrileña les permitió salvar el 89% de las opciones de 'break' que tuvieron sus rivales, que desaprovecharon varias oportunidades para haber alargado su estancia en Barcelona.

La final femenina está prevista para este domingo a partir de las 16:00 horas siempre y cuando no se haya alargado demasiado la lucha por el bronce en el cuadro masculino, que arranca a las 13:00 horas.