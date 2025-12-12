Paquito Navarro cumple y se cita con Ale Galán y Chingoto en las semifinales de Barcelona

El jugador hispalense empieza con paso firme el torneo de maestros al derrota a Coki Nieto y Mike Yanguas por 6-2 y 7-6

Barcelona ha vivido otra fantástica jornada de pádel en las Premier Padel Finals, la cual ha servido para dejar cerradas las semifinales del torneo. Por el cuadro masculino se metieron en la siguiente ronda Paquito Navarro y Jon Sanz, así como Ale Galán y Federico Chingotto, mientras que en el lado femenino del torneo de maestros tendremos a Ari Sánchez y Paula Josemaría, y también a Bea González y Claudia Fernández.

Empezando por las chicas, tenemos que las españolas Ari Sánchez y Paula Josemaría, que se despiden como pareja en las Qatar Airways Premier Padel Finals, prolongaron este viernes su 'último baile' clasificándose para semifinales tras derrotar por 6-2, 1-6 y 6-1 a sus compatriotas Alejandra Salazar y Martina Calvo.

En un partido extraño, la segunda dupla del ranking mundial venció a la pareja revelación de la temporada, que ya les había eliminado en los cuartos de final de Madrid de este año. Sánchez y Josemaría arrancaron con autoridad, pero se vieron claramente superadas por sus adversarias en la segunda manga, que Calvo jugó de una forma excepcional sin cometer ni un solo error no forzado. Ya en el tercer set, volvieron a conectar al encuentro para cerrar el partido y culminar su venganza con un parcial casi perfecto en la que ganaron todos los juegos al resto.

En semifinales se verán con las también españolas Bea González y Claudia Fernández. La tercera mejor pareja del circuito se clasificó para la penúltima ronda tras derrotar a la española Alejandra Alonso y la argentina Claudia Jensen (6) por 6-4, 4-6 y 6-4. González y Fernández alargaron de este modo la racha ante Alonso y Jensen, a quienes ya habían ganado en los tres enfrentamientos precedentes, aunque hasta hoy nunca habían cedido un set contra ellas.

Paquito Navarro no perdona

Otra pareja que se despide en el Sant Jordi, la formada por los españoles Paquito Navarro y Jon Sanz, también parece empeñada en retrasar su adiós lo máximo posible. Navarro y Sanz (5) derrotaron en su debut a la cuarta mejor dupla del circuito, la que forman sus compatriotas Koki Nieto y Miguel Yanguas (6-2 y 7-6), y disputarán, como mínimo, dos partidos más en la capital catalana. Y es que la presente edición incluye la posibilidad de luchar por el bronce en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Sus rivales en semifinales serán Galán y Chingotto, que se dieron un festín en la pista central del Sant Jordi al no tener problema alguno para deshacerse por 6-0 y 6-4 de los españoles Jerónimo González y Francisco Guerrero (7). La otra semifinal masculina enfrentará a los grandes dominadores del circuito los tres últimos años, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, contra los argentinos Martín di Nenno y Franco Stupaczuk.