Fede Chingotto echa el cerrojo a su futuro con Ale Galán: "A día de hoy me gustaría retirarme junto a él"

El jugador argentino se muestra convencido de que haber estado jugando junto al madrileño le ha ayudado a llevar su pádel a otro nivel

Fueron los grandes animadores de la temporada pasada. En un año dominado de principio a fin por Arturo Coello y Agustín Tapia, únicamente la pareja formada por Ale Galán y Fede Chingotto fue capaz de plantarse ante el dominio de los Golden Boys y doblegarles hasta el punto de llegar a tres torneos del final con la posibilidad de ser números 1. No lo consiguieron, pero sí sentaron las bases para un 2026 en el que volverán a intentarlo.

Cuestionado justo por ese futuro junto al madrileño y si tienen opciones de ser aún mejores para batir a los primeros del ranking mundial, Chingotto recalca que si están ahí es gracias a su compañero, quien el ha ayudado a llevar su pádel a un nuevo nivel.

"Me enseña muchas cosas y le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de meterme en esta lucha por el número 1, de verme capacitado para afrontar este reto a su lado", comenta en una entrevista concedida a AS sobre el objetivo de alcanzar lo más alto en el circuito Premier Padel.

Una retirada futura junto a Ale Galán

Más allá de los resultados –que son sin duda excelentes con hasta siete torneos conquistados, incluyendo el Major de Italia y el P1 de Milán, donde remontaron a Coello y Tapia para endosarles un 6-0 en el tercer set–, el argentino pone en valor lo bien que se lleva con su compañero, a quien alaba hasta el punto de pensar en no volver a cambiar de compañero en lo que le reste de carrera.

"Con Ale me siento en sintonía. Hay mucha química dentro y fuera de la pista. A día de hoy te diría que me gustaría retirarme junto a él. Es mi media naranja, mi compañero ideal", sentencia.

La trayectoria y resultados de Chingotto y Galán en 2025

La realidad es que la pareja formada por Fede Chingotto y Ale Galán fue una de las más destacadas y consistentes del circuito la temporada pasada; tanto es así que sumaron hasta siete torneos, seis del Premier Padel y el FIP World Cup Pairs (Mundial por Parejas).

El primer triunfo llegó en el P1 de Miami contra Juan LeBrón y Franco Stupaczuk. Posteriormente se llevaron el P2 de Asunsión y el Major de Italia, donde derrotaron a Coello y Tapia. También vencieron en el P2 de Düsseldorf, en el P1 de Milán y en el P2 de NewGiza. Ya en las Finales de Barcelona no pudieron con los Golden Boys, pero ello no les impide mirar al futuro con optimismo y pensando sin duda en desbancarles de esa primera plaza.