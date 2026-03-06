Ale Galán desmiente a Agustín Tapia y le manda un recado

El jugador madrileño, ya clasificado para semifinales del Gijón P2 junto a Fede Chingotto, se muestra sorprendido por la apreciación de Tapia sobre el nivel de su pareja

Desde la temporada pasada el gran duelo del circuito Premier Padel es el que mantienen por un lado Arturo Coello y Agustín Tapia, números 1 del mundo, y por otro Ale Galán y Fede Chingotto, segunda pareja del ránking mundial. La rivalidad entre ambas ha ido creciendo y en la recta final de 2025 incluso hubo emoción por ver si los segundos podían optar al número 1 de los Golden Boys. No lo lograron, pero abrieron la puerta a que de cara a 2026 hubiese una cruenta batalla por ello.

Pese a que el curso acaba de comenzar, el primer torneo, diputado en Riad, ya tuvo a los dos mencionados dúos como finalistas. Allí, en esa primera toma de contacto, el dominio de Coello y Tapia fue absoluto para resolver en dos sets. Quizás por ello, y porque todos se conocen muy bien a estas alturas, Ale Galán no duda a la hora de salir al paso de las afirmaciones de Tapia, quien señala que el nivel de 'Chingalán' directamente asusta.

"Llegan a todas las finales, ganan la mayoría de los torneos, pero lo que sí veo es que incluso para nosotros es más complicado analizarles a ellos que al contrario, ya que van con una intensidad menor porque tienen ambos una capacidad para resolver los partidos cuando uno no está tan bien y de igual modo llegan a la final. Y ya ahí juegan con una intensidad tan alta que es casi imposible analizar lo que ves previamente de ellos. Eso se da porque veo que llegan con una superioridad, con esa facilidad...", comenta sobre la dificultad para saber cuál es el verdadero nivel de los Golden Boys.

Arturo Coello, Agustín Tapia y la carta escondida

Ahondando un poco más en su disertación, el jugador madrileño deja caer que puede ser incluso estrategia por parte de Coello y Tapia comenzar los torneos a medio gas para subir el nivel en el último momento.

"Diría que son ellos mismos los que se meten en problemas por su manera de hacer las cosas. En nuestro caso vamos directamente con nuestra intensidad, siempre haciendo nuestro juego desde el primer minuto. Eso es lo que intentamos mostrar siempre", sentencia.