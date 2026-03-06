Arturo Coello y Agustín Tapia, al límite y con Martín di Nenno al acecho

Los Golden Boys necesitan hasta tres sets para sacar adelante su debut en el P2 de Gijón, pero siguen siendo máximos favoritos al título

Arturo Coello y Agustín Tapia, juntos durante un torneo.IMAGO

Parecía imposible, pero el torneo Gijón P2 del circuito Premier Padel está siendo casi un calco al que abrió la temporada en Riad, al menos en lo que concierne a los números 1 del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes parecen dispuestos a darle emoción desde primera hora.

Debutando el jueves 5 de enero ante Lijo y Arce Simo, se esperaba que los Golden Boys se mostrasen más contundentes que hace unas semanas; sin embargo, nada de eso ocurrió para que el Palacio de Deportes de La Guía vibrase con un choque muy igualado en el que todo se terminó decidiendo en tres sets, exactamente por 6-3, 6-7, 6-3. Nadie de lo esperaba, pero acabó siendo uno de los duelos más intensos de la jornada.

Quizás al ver que son tan mortales como cualquier, el próximo rival de los números 1 del ránking, el dúo formado por Martín di Nenno y Momo González lo encare incluso con más moral, si bien eso no les asegura absolutamente nada.

El resto de favoritos, con paso firme

Por el lado del cuadro de Coello y Tapia quienes no tuvieron problema alguno fueron Juan Lebrón y Leo Augsburger, que dominaron claramente a Aguirre y Arroyo por un doble 6-2, 6-1. También en esa línea se mostraron Ale Galán y Fede Chingotto, si bien sufrieron más para remontar y vencer a Goenaga y Goñi Lacabe por 7-5, 6-3.

Resultados 1/8 masculinos del Gijón Premier Pádel P2

Ale Galán / Fede Chingotto a Enrique Goenaga / Aimar Goñi Lacabe 7-5, 6-3

Juan Lebrón / Leo Augsburger a Tolito Aguirre / Álex Arroyo 6-2, 6-1

Agustín Tapia / Arturo Coello a Pablo Lijó / Maxi Arce Simo 6-3, 6-7, 6-3

Mike Yanguas / Franco Stupaczuk a Pol Hernández / Guillermo Collado 6-2, 6-2

Jon Sanz / Coki Nieto a Alex Chozas / Tino Libaak 7-5, 3-6, 6-3

Martin Di Nenno / Momo González a Lucas Campagnolo / Bautista 6-3, 6-1

Javi Garrido / Lucas Bergamini a Gala / García Rodrigo 6-7, 6-3, 6-4

Edu Alonso / Juan Tello a Javi Martínez / Pablo Valenzuela 6-1, 6-2

Resultados 1/8 femeninos del Gijón Premier Pádel P2

Ari Sánchez / Andrea Ustero a Melani Merino / Letizia Manquillo 6-4, 6-0

Marta Ortega / Martina Calvo a Lucía Sainz / Raquel Eugenio 6-1, 6-0

Claudia Fernández / Sofía Araújo a Jessica Castello / Lorena Rufo 6-2, 7-6

Paula Josemaría / Bea González a Alix Collombon / Jana Montes 6-3, 6-4

Delfi Brea / Gemma Triay a Jimena Velasco / Marta Barrera 6-3, 6-2

Tamara Icardo / Claudia Jensen a Carolina Navarro / Carolina Orsi 6-4, 7-5

Aranzazu Osoro / Carolina Guinart a Giorgia Marchetti / Lea Godallier 7-5, 6-3

Virginia Riera / Alejandra Alonso a Sara Ruiz / Noa Cánovas 6-2, 6-1