La sevillana Victoria Iglesias, entre los Tops de Premier Pádel atrapados por la guerra desatada contra Irán: "Han sido horas de mucha tensión y nervios..."

Javi Garrido y Jon Sanz también se encontraban entre los jugadores asentados en el Golfo Pérsico y a los que ha cerrado el espacio aéreo a un día de comenzar a jugar en el Gijón Premier Pádel P2

La guerra desatada el sábado entre Israel y Estados Unidos contra Irán se ha extendido al Golfo Pérsico y al Líbano, y amenaza con incendiar toda la zona de Oriente Próximo. directa e indirectamente ha afectado al mundo del deporte, con deportistas atrapados, la logística de la F1 contra las cuerdas en la semana del inicio del campeonato y competiciones suspendidas.

Entre los deportistas que no pueden salir están algunos de los que este martes arrancan su participación en el Gijón Premier Pádel P2 y que han establecido su residencia en los Emiratos Árabes o Qatar.

Entre ellos está la sevillana Victoria Iglesias, el cordobés Javi Garrido o un Jon Sanz que vuelve en Asturias a formar pareja con Coki Nieto después de que este último se perdiera el primer torneo del Premier Pádel Tour celebrado en Arabia Saudí.

"Desde ayer, Dubai no está siendo el lugar tranquilo que todos conocemos... Han sido horas de mucha tensión y nervios, pero quiero que seáis que estoy bien y a salvo. Gracias de corazón por cada mensaje, cada llamada y y cada muestra de cariño. Se siente muchísimo el apoyo, incluso desde la distancia. Os quiero", publicaba la carmonense victoria Iglesias, que se ha quedado sin compañera para participar en Gijón por la lesión de Aranza Osoro en los últimos días.

Sí tenía más urgencia por llegar un Javi Garrido que también mostró la difícil situación que atraviesa a través de sus perfiles en las redes sociales. “Estamos bien y a salvo, pero también preocupados. La situación aquí genera bastante incertidumbre y, aunque intentamos mantener la calma, esperamos poder irnos lo antes posible”, escribía el cordobés, que desveló que estaban organizándose los jugadores presentes en los emiratos Árabes para salir lo antes posible de allí.

Javi Garrido tenía previsto viajar el domingo a Barcelona

“Aún no sabemos si podremos viajar, pero les tenemos al tanto de todo lo que está pasando en estos momentos”, añadía el andaluz, que había visto cómo se suspendía el vuelo que tenía a Barcelona este pasado domingo. “No me he puesto en contacto directamente con la Embajada, pero sí nos han llegado notificaciones en las que nos decían no saliéramos salvo lo estrictamente preciso”, señala Garrido, quien también confirma que, en la zona donde vive, la gente está haciendo vida normal, como si no pasara nada.

Pese a la positividad transmitida, el espacio aéreo sigue cerrado y las opciones más viables que les están ofreciendo a otros deportistas es salir vía Omán o Arabia Saudí, aunque antes tienen que llegar allí por carretera.