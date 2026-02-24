Pérdida clave y separación para las número uno del mundo

Gemma Triay anuncia la separación de su técnico durante los seis últimos años, Rodri Ovide, que era el que llevaba ahora a la pareja número uno

Gemma Triay y Delfi Brea no han empezado el curso como les habría gustado. Las indiscutibles número uno del mundo sólo tuvieron una grieta el pasado año en el tramo final, cuando cedieron de forma constante ante la pareja formada por Claudia Fernández y Bea González. Con la separación de éstas -y de todas las que les seguían en el ránking FIP- se las prometían muy felices en este arranque, pero de nuevo cayeron en una final, esta vez ante una pareja nueva como la que forman Ari Sánchez y Andrea Ustero.

Nada indica, pese a ello que esto les vaya a afectar. Tienen el número uno asegurado por bastante tiempo y una amplia ventaja sobre sus perseguidoras. Y no hay signos de fractura dentro de la pareja.

No obstante, una noticia lo ha trastocado todo y va a cambiar la estructura de la pareja a corto plazo. Gemma Triay y el técnico que la ha llevado los seis últimos años, Rodri Ovide, separan sus caminos. Así lo han anunciado con un comunicado conjunto en redes sociales.

Ovide era el técnico principal de la pareja hispano-argentina después de que el otro técnico, que llegaba de la mano de Delfi Brea, Jorge Martínez, diera un paso atrás para dejar una dirección clara. La separación abre una incertidumbre que deberá confirmarse pronto sobre si Martínez asume el mando o quien será el encargado de dirigir a las número uno del mundo.

En estos seis años con Ovide, Triay ha logrado ser número uno del mundo con tres parejas diferentes: Lucía Sainz, Alejandra Salazar y Delfi Brea. Y ha sido una de las parejas más estables de este deporte.

Un adiós cordial entre Gemma Triay y Ovide

En el comunicado con el que se despedían hace ver que no ha sido algo traumático y que hay un acuerdo de ambos para separar sus caminos.

"Entre nosotros nunca habrá un adiós. Han sido 6 años y medio increíbles, compartiendo sueños, retos y momentos que jamás olvidaremos. Juntos hemos conseguido cosas que parecían imposibles y hemos llegado a lo más alto del ránking. Hemos vivido momentos buenos y no tan buenos, pero siempre desde la unión, el respeto y la confianza" publican antes de señalar que ha sido una decisión consensuada.

"Hoy, de mutuo acuerdo, hemos decidido darnos una pausa. Lo hacemos desde la admiración profunda y el cariño inmenso que nos tenemos. Porque más allá de lo profesional, somos familia. Gracias por todo lo vivido. Gracias por tanto. El camino sigue... y estamos seguros de que nuestros caminos volverán a encontrarse", añaden.

El circuito Premier Pádel se retoma la próxima semana con el P2 de Gijón, donde Gemma Triay y Delfi Brea ganaron el pasado año su primer torneo como pareja y empezarán a defender títulos. Lo harán con un nuevo técnico que deberá hacerse oficial en los próximos días.