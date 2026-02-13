Paquito Navarro la lía en Riad y manda un aviso para 2026

El jugador sevillano y su nuevo compañero, Fran Guerrero, se meten en semifinales en el primer torneo del Premier Pádel Tour 2026 tras sorprender a la pareja número 3

Paquito Navarro despidió en 2025 con muy buenas sensaciones junto a Jon Sanz y ha comenzado el 2026 volviendo a dar que hablar junto a Fran Guerrero. El jugador sevillano ha dado la gran sorpresa en los cuartos de final del torneo de Riad al vencer a la tercera pareja del ránking mundial, unos Franco Stupaczuk y Mike Yanguas que no han vivido el mejor reencuentro tras un año jugando con otros compañeros.

La pareja andaluza tuvo que remontar (3-6, 6-3 y 6-2) para ganar su partido, pero a partir del segundo set fue claramente superior y las dudas que pudiera haber dejado en su arranque quedaron atrás. Paquito Navarro empezó a exhibir su pegada en una pista que se prestaba para ello y el partido cambió por completo.

El siguiente reto es mayúsculo, uno que no ha podido superar el sevillano en los últimos tiempos. Ni tampoco casi nadie que no sean Coello y Tapia. Este viernes tendrán enfrente a Ale Galán y Fede Chingotto, que no han bajado su rendimiento en este arranque de año y que apenas cedieron cuatro juegos (6-1 y 6-3) ante Javi Garrido y Lucas Bergamini.

La otra semifinal será la esperada. Por un lado, los Uno Arturo Coello y Agustín Tapia que, tras sufrir en los dos primeros partidos, ya ofrecieron su mejor nivel en cuartos de final. Y, por el otro, Leo Augsburger y Juan Lebrón, que están dejando buenas sensaciones en Arabia SAudí.

Adiós prematuro de Bea González y Paula Josemaría

Si en el cuadro masculino hubo una gran sorpresa, también la hubo en el femenino. No se verá la semifinal del morbo que podría enfrentar a Paula Josemaría ante Ari Sánchez, ya que la primera y Bea González cayeron en cuartos frente a Tamara Icardo y Claudia Jensen, en un partido en el que sufrieron mucho en el primer set, cedieron por la mínima el segundo y fueron claramente superadas en el desenlace.

Del resto pasaron las otras tres parejas del Top-4, con mucha solvencia Triay-Brea y Ustero-Sánchez, y con más dificultades Claudia Fernández y Sofia Araújo en su partido ante Aranza Osoro y Victoria Iglesias.

Resultados de los cuartos de final masculinos del Riad Premier Pádel P1 2026

Fede Chingotto / Ale Galán a Javi Garrido / Lucas Bergamini 6-1 y 6-3

Arturo Coello / Agustín Tapia a Edu Alonso / Juan Tello 6-2, 2-1 y retirada

Paquito Navarro / Fran Guerrero a Mike Yanguas / Franco Stupaczuk 3-6, 6-3 y 6-2

Leo Augsburger / Juan Lebrón a Javier Martínez / Rama Valenzuela 6-2 7-5

Resultados de los cuartos de final femeninos del Riad Premier Pádel P1 2026

Gemma Triay / Delfi Brea vs Marta Ortega / Martina Calvo 6-2 6-4

Tamara Icardo / Claudia Jensen vs Bea González / Paula Josemaría 6-7(6) 6-4 6-2

Claudia Fernández / Sofia Araújo a Victoria Iglesias / Aranza Osoro 6-4 6-4

Andrea Ustero / Ari Sánchez vs Ale Salazar / Alejandra Alonso 6-2 6-1

Horarios y enfrentamientos de las semifinales del Riad Premier Pádel P1 2026

Gemma Triay / Delfi Brea vs Claudia Fernández / Sofia Araújo (13:00 horas -hora peninsular española-)

Tamara Icardo / Claudia Jensen vs Andrea Ustero / Ari Sánchez (No antes de las 14:30 horas)

Fede Chingotto / Ale Galán vs Paquito Navarro / Fran Guerrero (No antes de las 16:00 horas)

Leo Augsburger / Juan Lebrón vs Arturo Coello / Agustín Tapia (No antes de las 17:30 horas)