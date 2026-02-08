Así quedan las parejas femeninas de Premier Pádel en 2026 antes del arranque de la temporada

30 aniversario

Este es el Top-8 del ránking femenino antes del arranque de la temporada 2026 de Premier Pádel

Este lunes arranca la temporada de Premier Pádel 2026 con el torneo de Riad y con mucha expectación tras los muchos cambios que se han producido en el circuito femenino, la mayoría de ellos propiciados por la supremacía de Delfi Brea y Gemma Triay en 2025 y con el objetivo de desbancarlas de su privilegiada posición.

Tal ha sido el cambio que sólo esta pareja no ha cambiado entre las ocho que arrancan comandando el ránking y que, por tanto, serán candidatas a verse las caras los viernes en cuartos de final.

El cambio más radical ha sido el que ha envuelto a la pareja más longeva y consistente de los últimos años, unas Paula Josemaría y Ariana Sánchez que dominaron el circuito durante tres años y que llevaban cinco jugando juntas.

La pacense formará pareja este año con la malagueña Bea González y partirán como segundas del ránking, con una amplia ventaja sobre la pareja que forman su excompañera Ari Sánchez junto a su paisana Andrea Ustero.

Bea González y Paula Josemaría, la gran alternativa a Brea-Triay

La separación de Bea González para unirse a Josemaría sí sorprendió algo, ya que la malagueña y Claudia Fernández habían sido las únicas capaces de parar a Brea-Triay. De hecho, ganaron las tres últimas pruebas, incluidas las Premier Pádel Finals. Y no estuvieron peleando por el número uno por las lesiones de la Perla de El Palo.

La joven madrileña Claudia Fernández se unirá este año a la portuguesa Sofia Araujo para formar la cuarta pareja del ránking.

Por detrás Marta Ortega se ha unido a la mayor promesa española, Martina Calvo, en un nuevo intento de llegar a lo más alto; mientras que Alejandra Salazar y Alejandra Alonso han sido las últimas en anunciar que jugarían juntas este año.

Fuera de ese Top-8 completan el Top-10 dos parejas que sí acabaron juntas el pasado año. Por un lado, Bea Caldera y Carmen Goenaga, que están muy cerca de las ocho primeras y apuntan a dar mucha guerra este año. Y, tras ellas, la Vikinga Aranza Osoro y la sevillana Victoria Iglesias completan ese Top-10.

Así queda el Top-8 femenino de Premier Pádel en 2026

1. Gemma Triay y Delfi Brea: 36.120 puntos.

2. Bea González y Paula Josemaría: 27.760 puntos.

3. Ari Sánchez y Andrea Ustero: 21.245 puntos.

4. Sofia Araújo y Claudia Fernández: 20.070 puntos.

5. Tamara Icardo y Claudia Jensen: 11.455 puntos.

6. Marta Ortega y Martina Calvo: 11.180 puntos.

7. Alejandra Salazar y Alejandra Alonso: 10.495 puntos.

8. Vero Virseda y Marina Guinart: 8.225 puntos.

