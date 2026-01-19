Juan Lebrón sufre una seria advertencia antes de arrancar la temporada

En una memorable Summer Pro Padel, que contó con la presencia de Juan Martín Díaz, el Lobo y Augsburger cayeron ante una pareja que va a ser rival directa (Stupaczuk-Yanguas), aunque también dejaron un detalle que da esperanzas para el futuro

A apenas tres semanas de que el Premier Pádel Tour arranque en Arabia Saudí el próximo 9 de febrero, la 'pretemporada' ha empezado esta pasada semana con la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo en la Summer Pro Padel que se ha disputado en Argentina y que precede a la Hexagon Cup de Madrid y a otros eventos que, con las habituales parejas o con otras duplas que se unen circunstancialmente servirá para que los jugadores se pongan en marcha de cara a la temporada que está a punto de arrancar.

En la Summer Pro Padel se pudo ver a Fede Chingotto, a Juan Lebrón, a Franco Stupaczuk, a Jon Sanz, a Momo González o al ya retirado desde 2023 Juan Martín Díaz, que logró una memorable victoria junto a Paquito Navarro en un partido que les enfrentó a Jon Sanz y al también veterano aunque aún en activo Miguel Lamperti.

Allí dejaron detalles jugadores como el malagueño Momo González, que podría ser una de las revelaciones de la temporada formando pareja con Martín di Nenno o un Jon Sanz que ya terminó la temporada a un gran nivel junto a Paquito Navarro.

Sin embargo, el duelo que más expectación creó fue el que enfrentó a Juan Lebrón y Leo Augsbuger frente a Franco Stupaczu y Mike Yanguas. Era un más que un partido amistoso, ya que son las parejas que van a partir como 3 y 4 del ránking en el Premier Pádel y que van a luchar por ser la alternativa de los Coello-Tapia y Galán-Chingotto en la temporada venidera.

También había algo de morbo por la ruptura que se vio a final de temporada entre Lebrón y Stupaczuk que el gaditano adelantase su unión con el joven Augsburger; y algo de revancha después de la eliminación de Lebrón-Augsbuger a manos de Stupaczuk y Di Nenno en las últimas Premier Pádel Finals.

Stupaczuk y Yanguas apuntan muy alto

La cuestión es que ambas parejas se tomaron el duelo como si de un choque oficial se tratara y, pese a las alturas de la temporada en la que nos encontramos, se vio mucho nivel en los intercambios. El duelo fue un aviso para Lebrón y Augsburger, que perdieron en dos sets ante una dupla que va a ser una de sus rivales este año. No obstante, el doble 7-6 por el que se resolvió el partido a favor de los pupilos de Carlos Pozzoni indica que la igualdad fue máxima.

Lo más positivo, no obstante, fue la mentalidad que se le vio a Juan Lebrón, quien a diferencia de otras veces, ha asumido el liderazgo en la nueva pareja y quiere construir, desde su veteranía, una dupla de mucho futuro. Las cámaras le captaron una frase que da a entender la responsabilidad que ha adquirido. “Solo te pido que cuando fallemos pelotas no hagamos gestos. Que no nos separen estas cosas”, le comentaba el Lobo a Leo Augsburger. Una pareja explosiva, pero que, si logra controlarse, puede hacer mucho daño a cualquiera que se le ponga por delante. Actitud hay para que eso ocurra.