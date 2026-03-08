Ale Galán y Fede Chingotto lo confirman: hay batalla por el número 1

'Chingalán' se toma la revancha del primer torneo del curso imponiéndose en la final del P2 de Gijón a Arturo Coello y Agustín Tapia

Ha sido una semana muy interesante que además ha tenido un remate espectacular con la firma, y coronación en el Gijón P2, de Ale Galán y Fede Chingotto, quienes se han impuesto en la final a Arturo Coello y Agustín Tapia en dos sets (5-7 y 6-7) para mandar un claro mensaje: hay batalla por el número 1 del ránking mundial.

Tras el cruce de declaraciones entre ambas parejas, bueno, más exactamente entre Galán y Tapia, había ganas de ver cómo respondían a unos halagos mutuos que parecían hablar más de quitarse presión que de la realidad, ya que esta marca que ambos dúos están en el presente por encima del resto.

Quizás lo comentado por el madrileño antes de semifinales, cuando vino a decir que Chingotto y él iban siempre pisando a fondo por el hambre que tienen, ha terminado por ser determinante en un partido que ha estado siempre igualado, pero que en los momentos clave ha sonreído a 'Chingalán'.

El desarrollo de la final masculina

Profundizando un poco más en el desarrollo del encuentro tenemos que este comenzó con un nivel altísimo. Por un lado Coello y Tapia querían imponer su juego potente y agresivo, pero delante tenían a Galán y Chingotto respondiendo a la perfección de la defensa. Así, la manga se mantuvo igualada hasta el 5-5, momento en el que un error no forzado de Tapia en un smash permitió a sus rivales lograr un break que a la postre fue crucial.

Ya en la segunda manga los Golden Boys dieron un paso al frente en intensidad y efectividad en el servicio. Tal seriedad fue la les permitió firmar un break que les colocaba 4-2 arriba; sin embargo, un par de errores en la red y una bandeja magistral de Galán cambiaron la dinámica y condujeron este set al tie break. Ahí, Galán y Chingotto fueron mejores y cerraron la muerte súbita por 7-5 para cantar victoria en tierras asturianas.

Triay y Brea conquistan el cuadro femenino

Las número 1 del mundo, Gemma Triay y Delfina Brea, se llevaron el título en Gijón frente a Ariana Sánchez y Andrea Ustero Prieto en una final épica y muy intensa que duró más de 3 horas y que terminó 6-4, 6-7 y 6-3. Con este triunfo Triay y Brea rompen una sequía de títulos de más de 5 meses, tomándose además la revancha tras perder ante la misma pareja en el torneo inaugural de la temporada (Riad P1).

Sin duda fue una gran batalla que nos evoca a un fantástico año en el cuadro femenino, el cual no tiene por ahora dominador claro.