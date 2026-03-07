Juan Lebrón, obligado a retrasar su reencuentro con Ale Galán

El Lobo no puede pasar a semifinales del P2 de Gijón al caer junto a Leo Leo Augsburger frente a Jon Sanz y Coki Nieto

Ya tenemos semifinales en el Gijón P2 del circuito Premier Padel. Tras una apasionante jornada de cuartos de final, y sin grandes sorpresas, la recta final del primer torneo del año sobre territorio español está preparada con Arturo Coello y Agustín Tapia como grandes favoritos en el cuadro masculino, y un Juan Lebrón que no podrá vivir su particular reencuentro con Ale Galán al no haber superado la ronda disputada este viernes 6 de marzo.

Empezando por los Golden Boys, estos dieron un enorme paso al frente tras sufrir de lo lindo en octavos de final. Pese a que casi se daba por hecho que Martin Di Nenno y Momo González podrían ponerles en dificultades, finalmente la pista subrayó la superioridad de los número 1 del mundo por 6-3 y 6-1.

De cara a semifinales Tapia y Coello se verán con Mikel Yanguas y Franco Stupaczuk, quienes también acabaron en dos mangas con sus contrincantes, en este caso por 6-4 y 6-2 frente a Edu Alonso y Juan Tello.

No habrá reencuentro entre Juan Lebrón y Ale Galán

El morbo de ver de nuevo enfrentarse a Juan Lebrón y Ale Galán deberá seguir esperando en este año 2026. Pese a que el Lobo brilló de lo lindo en octavos, finalmente no pudo reflejar ese buen juego en pareja para alcanzar las semifinales junto a Leo Augsburger, ya que cayeron por 7-5 y 7-6 frente a Jon Sanz / Coki Nieto.

En lo que concierne al cuadro femenino tampoco hubo sorpresas. La pareja número 1 del mundo, la formada por Gemma Triay y Delfi Brea remontó para vencer a Marta Ortega y Martina Calvo. Y las segundas en discordia, Bea González y Paula Josemaría, tampoco dieron opción a Salazar / Alonso De Villa.

Resultados 1/4 masculinos del Gijón Premier Pádel P2

Agustin Tapia / Arturo Coello a Martin Di Nenno / Momo González 6-3, 6-1

Mikel Yanguas / Franco Stupaczuk a Edu Alonso / Juan Tello 6-4, 6-2

Jon Sanz / Coki Nieto a Juan Lebrón / Leo Augsburger 7-5, 7-6

Ale Galán / Fede Chingotto a Javi Garrido / Lucas Bergamini 6-2, 6-1

Resultados 1/4 femeninos del Gijón Premier Pádel P2

Ari Icardo / Jensen a Fernandez / Araujo 6-4, 7-5

Gemma Triay / Delfi Brea a Marta Ortega / Martina Calvo Santamaria 3-6, 6-4, 6-4

Bea González / Paula Josemaría a Salazar / Alonso De Villa 6-2, 6-3

Sanchez / Ustero Prieto a Guinart / España Virseda 6-3, 7-5