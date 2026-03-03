La guerra entre Irán y Estados Unidos trastoca los planes del Gijón Premier Pádel P2

Se confirma la primera baja de importancia en el P2 de Gijón por los jugadores que se han quedado aislados en Oriente Medio

Javi Garrido y Jon Sanz, aparte de Victoria Iglesias, desvelaban este fin de semana lo que estaban viviendo en Oriente Medio, donde tienen instalada su residencia. Todos ellos se habían quedado aislados cuando tenían vuelos para el domingo y estaban tratando de salir para poder competir en el Gijón Premier Pádel P2 2026 que arranca este martes en la ciudad astur.

A falta de conocer si podrán llegar a tiempo, ya se conocen las primeras bajas por ese motivo. La pareja que forman Javi Leal y Álvaro Cepero se ha borrado a apenas unas horas de empezar a competir en Gijón por la imposibilidad del primero para salir de Dubai, donde reside.

La pareja será sustituida por una pareja procedente de la previa, entre los que han perdido en última ronda, en un sorteo en el que estarán presentes los jugadores que han perdido en esa ronda clasificatoria o los que están en la lista de reserva.

A la espera de ver si pueden llegar los otros jugadores, entre los que se encuentra uno de los favoritos, como es Jon Sanz, Premier Pádel ha señalado que comunicará oficialmente a su debido tiempo cualquier otro cambio en el P2 de Gijón. El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo lo posible por sacar a todos los españoles de allí, aunque una cosa es que puedan salir y otra que puedan llegar para jugar la ronda de dieciseisavos que finaliza este miércoles.

Partidos y horarios del Gijón Premier Pádel P2 2026 el martes 3 de febrero

Éstos son los horarios de la primera jornada de los dieciseisavos de final del Gijón Premier Padel P2 2026, que se celebran este martes 3 de febrero.

Pista central

Álex Chozas / Tino Libaak vs Álvaro López / Fran Ramírez (No antes de las 16:00 horas)

Tolito Aguirre / Álex Chozas vs José Antonio Diestro / Andrés Fernández Lancha (A continuación)

Xisco Gil / Maxi Sánchez vs Pol Hernández / Guillermo Collado (A continuación)

Pista 2

Íñigo Jofre / Manuel Castaño vs David Gala / Pablo García (No antes de las 16:00 horas)

Dónde ver por TV el Gijón Premier Pádel P2 2026

El circuito Premier Pádel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, podrá verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus. En Movistar puedes encontrar los partidos en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.

En ESTADIO Deportivo también les daremos cumplida cuenta de todo lo que ocurra en este torneo y en el circuito de pádel en general.