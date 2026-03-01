Abre una cuenta en OnlyFans y se da de baja en el Gijón Premier Pádel

La jugadora argentina Aranza Osoro ha sido protagonista durante las dos semanas de 'parón' del Premier Pádel Tour por abrir un perfil en la conocida plataforma para adultos y por una lesión de última hora que le hace ausentarse en Gijón

Tras el torneo inicial de la temporada, que se disputó en Riad (Arabia Saudí), la ciudad española de Gijón toma el relevo del circuito Premier Pádel y allí desembarcarán esta próxima semana los mejores jugadores y jugadoras del mundo para enfrentarse en el primer P2 del año.

Será un P2 especial en el circuito masculino, ya que el pasado año cayó en pleno boicot de jugadores y ninguno de los mejores estuvo presente en tierras astures. Sí lo hicieron las chicas, que fueron las que acapararon la atención.

En este caso habrá ausencias puntuales, como la conocida de Pablo Cardona, que aún no ha regresado tras su larga lesión. Sí estará Coki Nieto, que no puedo estar Riad por lesión y que comenzará su temporada en el P2 de Gijón. Al extremeño se ha unido una de las jugadoras más conocidas del circuito. La argentina Aranza Osoro, número 17 del ránking, también se pierde el torneo gijonés por unos problemas físicos que han frenado su buen inicio de campaña.

Junto a la sevillana Victoria Iglesias, la 'Vikinga' había alcanzado los cuartos de final en el P1 de Riad y ambas amenazaban con variar el Top-8 del ránking en las próximas semanas.

“A veces las cosas pasan por algo y esta vez me tocó a mí. No tengan dudas que voy a trabajar con muchísimas fuerzas para volver a Entrenar, Competir y Disfrutar pronto”, publica Osoro, que no ha desvelado el alcance de su lesión y si podrá estar en el siguiente torneo, en Cancún (México), pero al menos sabe que no estará para jugar la próxima semana.

La Vikinga, precisamente, había sido noticia estos días por otro motivo. Durante las dos semanas de 'parón' del Premier Pádel Tour: ha abierto una cuenta en OnlyFans.

Aranza Osoro 'retransmitirá' la otra vida fuera de la pista

Así lo aseguraba a través, también, de sus perfiles en redes sociales, donde desvelaba que iba a empezar a subir publicaciones a esta conocida plataforma, famosa por albergar contenido de entretenimiento para adultos. En su caso, Aranza Osoro quería dejar claro que ella no va a centrar los contenidos que suba en ese aspecto, sino que sus publicaciones serán del día a día como deportista y de lo que se vive en el circuito de pádel por detrás.

“Paso a formar parte de OnlyFans, un espacio donde voy a mostrar de forma directa y sin intermediarios el detrás de escena de mi vida como jugadora profesional. Van a poder ver mis entrenamientos, mi preparación física, mi alimentación, la recuperación y todo el proceso que hay detrás de cada torneo. El trabajo real, la disciplina y los detalles que forman parte del alto rendimiento”, publica la jugadora argentina.

En cuanto al circuito, lo que publique tendrá que ser a partir del siguiente torneo de Premier pádel, ya que Gijón, por desgracia para ella y para Victoria Iglesias, se lo pierde.