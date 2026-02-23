Ale Galán y Fede Chingotto eligen olvidar y empezar de cero

La derrota en la final del P1 de Riad ha dolido, pero no cambia en caso alguno el convencimiento de la pareja hispano-argentina

El golpe ha sido duro. Después de apretar de lo lindo a Arturo Coello y Agustín Tapia en la recta final de la temporada de 2025, se esperaba que Ale Galán y Fede Chingotto fuesen algo más que una amenaza para los Golden Boys de cara a la ya iniciada. Sin embargo, la primera toma de contacto ha dejado a las claras que los número 1 del mundo lo son por algo.

Pese a realizar un torneo mediocre para el nivel que atesoran, finalmente Coello y Tapia se deshicieron de 'Chingalán' por la vía rápida en el P1 de Riad, torneo con el que se abría la campaña en el circuito Premier Padel. Exactamente vencieron en dos sets por 6-4 y 6-2, resultado que mientras se iba produciendo provocó el enorme enfado de un Ale Galán que antes de comenzar el partido veía la victoria como una opción muy real. ¿Tendrá consecuencias? No en el presente.

Ya enfriados los ánimos, y con toda una temporada por delante, el jugador madrileño ha entendido que no es momento de tomarse nada a la tremenda, sino de entender que deben hacer borrón y cuenta nueva para seguir trabajando y empezar de cero –con la mente despejada– de cara a la siguiente cita, la cual llega a partir del 2 de marzo con el P2 de Gijón.

Entendimiento pleno entre Galán y Chingotto

"Esta temporada acaba de empezar. Ha sido una semana positiva, a seguir peleando para mejorar", comenta en palabras que llevan a la calma y que coinciden plenamente con las expresadas por el 'Ratón' respecto al proyecto que tienen entre manos como pareja.

"Se nos fue la final… Felicitaciones a Coello y Tapia. Veníamos mostrando un gran nivel que no supimos sacar. Vamos equipo, seguimos con todo, que esto acaba de comenzar", subraya el argentino.

Acechar a Coello y Tapia, cuestión de paciencia

La experiencia es un grado. La campaña pasada ya hubo momentos en los que 'Chingalán' parecía estar lejos del nivel de Coello y Tapia; sin embargo, no desesperar y limar detalles les acabó llevando a batirles en varias ocasiones. Es obvio que preferían comenzar 2026 venciendo, pero no es momento de ser tremendistas, sino de aprovechar todo lo bueno que llevan construido juntos y sumar otras armas de cara a ir con todo a por el número 1 mundial.