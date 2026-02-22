Kévin Denkey, delantero pretendido en enero por el Betis, justifica la decisión de Fajardo

El club verdiblanco inició conversaciones el pasado mercado para reclutar a un viejo objetivo y lo mantiene en agenda mientras que el punta africano respalda el interés con un arranque espectacular

Manu Fajardo trató el pasado mercado invernal de reforzar la delantera con un ariete goleador de garantías, pero la negativa definitiva a salir de Bakambu frenó los movimientos y propició que finalmente el ataque se quedara como estaba a la espera de la recuperación de Cucho Hernández, ya consumada.

De momento, el congoleño está respondiendo con goles a su decisión de permanecer en La Cartuja, pues vio portería ante el Mallorca y también ayer contra el Rayo con el gol que abrió el marcador, pero obviamente su etapa como verdiblanco finalizará a la conclusión de la temporada, cuando expira su contrato. En este sentido, entre las prioridades del Betis se encontrará remodelar el ataque con la llegada de un punta contrastado con historial anotador.

Fajardo intentó reclutar en enero a Denkey

Ya en enero, Fajardo tanteó la posibilidad de reclutar a un viejo objetivo que enamora desde hace tiempo a los técnicos, hasta el punto de producirse contactos, si bien no hallaron 'feed back' y las exigencias eran demasiadas altas para las posibilidades heliopolitanas.

En este sentido, como reveló en su momento The Athletic, el Betis inició conversaciones para la incorporación del punta togolés Kévin Denley, al que ya lo había tenido en agenda en pasados mercados antes de que hace un año pusiera rumbo a la MLS ante la oferta suculenta del FC Cincinnati. Su eclosión anotadora en el Círculo de Brujas provocó una puja que lo alejó de Betis y Sevilla -también interesado- para finalmente apostar por un destino extraño.

Ahora, tras un año en la competición norteamericana, el Betis llamó a su puerta y a la del Cincinnati sin obtener una respuesta satisfactoria y Denkey permaneció en la MLS, pero también en la lista de futuribles de Fajardo, que se mantiene muy atento por si fuera posible más adelante la llegada del delantero togolés de solo 25 años.

Denkey justifica el interés con un arranque espectacular en la MLS

Un interés que Denkey no ha tardado en justificar una vez que en los últimos días se ha reiniciado la competición allende el Océano Atlántico, pues ha firmado un arranque al mismo nivel que las temporadas pasadas. De hecho, el Cincinnati comenzó a competir tras las vacaciones el pasado jueves con su partido de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el dominicano Universidad O&M, en el que se impuso por 0-4 con exhibición del africano, con un gol y una asistencia.

Estreno goleador al que Denkey dio continuidad en la madrugada de hoy en el inicio de la MLS con un nuevo tanto en el triunfo de los suyos por 2-0 ante el Atlanta United, por lo que en dos choques ya suma dos dianas y un pase de gol, demostrando que sigue en plena forma tras marcar el curso pasado 20 goles en 39 partidos y dejar huella en Bélgica con 66 goles en 152 -más 20 asistencias- en el Círculo de Brujas.

Denkey tiene contrato hasta diciembre de 2028 en el Cincinnati y su valor de mercado actual, según la web especializada Transfermarkt, asciende a 14 millones de euros.