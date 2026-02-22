Getafe - Sevilla, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta a Getafe y Sevilla en el Coliseum, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga

¡Buenos días a todos! Bienvenidos al directo de ESTADIO Deportivo de la importantísima cita de hoy en el Coliseum, donde se miden Getafe y Sevilla como rivales directos por eludir el descenso. ¡Emoción y tensión a partes iguales!

Inmerso en una sequía de victorias tras no imponerse en ninguno de los tres duelos contra rivales directos en las últimas jornadas, el Sevilla necesita ganar en el Coliseum para abrir brecha con el descenso, ahora a solo dos puntos de distancia.

Los de Bordalás han conseguido salir de abajo merced a cuatro partidos sin perder y dos victorias consecutivas que le permiten colocarse tres puntos por encima de los nervionenses y reducir la presión.

El técnico sevillista no se podrá sentar en el banquillo del Coliseum tras la dura sanción de siete partidos de Competición por su expulsión ante el Alavés. Su puesto lo ocupará Javi Martínez , sin seis efectivos por los castigos a Juanlu y Jordán y las lesiones de Castrín, Oso, Marcao y Vargas.

Lista de 23 de Almeyda ante el Getafe, con dos bajas y una novedad esperada

Almeyda solo ha recuperado a un lesionado para este partido, caso de Januzaj , que ya estuvo a punto de llegar contra el Alavés. También está en la lista de 23 desplazados César Azpilicueta , recuperado de su golpe en la cabeza ante los babazorros.

Bordalás no descartó el pasado viernes que Borja Mayoral estuviera a su disposición para la visita del Sevilla, pero finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria del técnico alicantino.

Alineaciones Getafe - Sevilla: alineación probable de Getafe y Sevilla en la jornada 25 de LaLiga

A la espera de conocer los onces oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones.

¡Ya tenemos la alineación del Sevilla! Almeyda parte de inicio con estos once hombres: Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Mendy, Sow, Maupay y Akor.

El once es el mismo que contra el Alavés con la salvedad de la entrada de Mendy por el sancionado Juanlu , lo que quiere decir que mantiene en flanco derecho de la defensa de cinco a Azpilicueta en detrimento del visueño, que suma su segunda suplencia seguida tras su mal partido contra el Girona.

¡Está también el once del Getafe! Bordalás sale de inicio con la alineación esperada

Bordalás repite el mismo once de la última victoria, con un nivel de contención muy alto con una defensa de cinco y Djené y Arambarri en el centro del campo, por lo que habrá una fuerte batalla en la medular.

El Sevilla visita hoy el Coliseum para medirse con el Getafe en un partido de suma importancia que puedes seguir con todo detalle en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo con un pormenorizado minuto a minuto.

Esta cita se erige en una nueva final para los nervionenses después de no haberse impuesto en ninguno de los tres choques anteriores contra rivales directos y sumar dos puntos de nueve que han agravado su situación.

De hecho, enfila esta jornada con solo dos puntos de renta sobre el descenso y un nuevo traspié podría sumirle en una tesitura crítica, sobre todo por el calendario que se le viene encima. Por ello, está obligado a ganar para romper su sequía y tomar aire ante un Getafe que ahora mismo lo supera en tres unidades tras dos victorias seguidas.

Seis bajas de un Sevilla sin Almeyda

Para ello, el Sevilla no contará con la figura de Almeyda en el banquillo tras la sanción de siete partidos impuesta por Competición y ratificada por Apelación, a la par que visita a los azulones con un total de seis bajas a pesar de que ha recuperado a Januzaj y Azpilicueta está disponible tras el golpe en la cabeza recibido contra el Alavés.

De ese modo, se han quedado fuera de la lista los lesionados Marcao, Castrín, Oso y Rubén Vargas, a los que se han sumado los sancionados Juanlu y Jordán, expulsados contra los babazorros. El primero vio dos amarillas al cuarto de hora de partido y el otro fue expulsado en el banquillo por protestar en la recta final del encuentro.

Cuatro ausencias en el Getafe

Por parte getafense, Bordalás pierde a un total de cuatro futbolistas, pues Borja Mayoral no ha llegado finalmente y se ha unido a los lesionados Davinchi, Abu Kamara y Mario Martín.