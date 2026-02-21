Alineaciones Getafe - Sevilla: alineación probable de Getafe y Sevilla en la jornada 25 de LaLiga

El Sevilla visita al Getafe con varias dudas en el once después del experimento contra el Alavés, con Carmona y Gudelj como posibles protagonistas

Después de sumar solo dos puntos de nueve posibles ante tres rivales directos, el Sevilla visita al Getafe, también de su liga, con la obligación de regresar a la senda de la victoria y tomar impuso en su lucha real por la salvación. De hecho, un triunfo le permitiría dar caza a un conjunto azulón enrachado en las últimas jornadas.

Para ello, Almeyda contará con una baja más que contra el Alavés, pues recupera finalmente a Januzaj, que no llegó a tiempo para el choque anterior, y lo de Azpilicueta quedó en un susto, pero pierde a los sancionados Joan Jordán y Juanlu, expulsados contra los babazorros.

Almeyda pierde a seis futbolistas

Cabe recordar que el navarro se retiró mareado del terreno de juego tras un choque en la cabeza, pero se ha ejercitado con normalidad en las sesiones anteriores, por lo que entrará en la convocatoria. Por tanto, la lista de ausencias está conformada por los lesionados de larga duración, casos Marcao, Oso, Castrín y Rubén Vargas, que podría sumarse la próxima semana al grupo, y los castigados por Competición, a los que, obviamente, se suma Almeyda, con una sanción de siete encuentros.

Así, con la única novedad de Januzaj, el once de Almeyda contra el Getafe presenta una duda principal debido a la baja de Juanlu y el experimento realizado en el partido contra los vitorianos, en el que situó a Azpilicueta como carrilero diestro en la defensa de cinco, con el quinteño por delante. En este sentido, sacrificó a Carmona, que ahora podría volver a once si sitúa al veterano zaguero en el eje, en cuyo caso tendría que sentar a Kike Salas o Nianzou, o adelantar la posición de Gudelj.

Hay que puntualizar en este sentido, que el sábado sentó a Mendy de inicio, lo que difícilmente volverá a suceder, aunque no se descarta como una opción para cuadrar las piezas en el caso de que entre Carmona. Si apostara por mantenerlo en el banco, habría menos dudas, con Agoumé y Mendy juntos para combatir la dura medular azulona y un puesto por definir entre Sow y Peque siempre y cuando mantenga arriba a los dos puntas, con Akor Adams y Maupay.

Tres bajas azulonas y una duda

Por parte getafense, José Bordalás pierde a los lesionados Davinchi, Abu Kamara y Mario Martín, mientras que Borja Mayoral es duda hasta última hora, por lo que no se espera cambios importantes con respecto al once que ganó los dos últimos partidos.

Posibles onces:

Getafe: David Soria Duarte, Abqar, Zaid Romero, Djené, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Arambarri, Luis Milla, Martín Satriano y Luis Vázquez.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Kike Salas, Gudelj, Azpilicueta, Suazo, Mendy, Agoumé, Peque, Maupay y Akor Adams.