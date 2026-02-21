El motivo que deja a Borja Mayoral fuera de la convocatoria del Getafe para visitar al Sevilla

El delantero del conjunto de Bordalás, que visitará el Sánchez-Pizjuán el domingo a las 14:00 horas, ha sufrido un nuevo problema muscular que le obliga a estar apartado de los terrenos de juego y no ser una opción para Bordalás

El Getafe visita mañana al Sevilla, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás se enfrentarán a los de Almeyda tras lograr la victoria en sus dos últimos enfrentamientos, ante Alavés y Villarreal. Por ello, intentarán prolongar la racha en el campeonato doméstico pero con una baja importante en la convocatoria, como es la de Borja Mayoral. El delantero, que parecía que iba a tener luz verde para volver a vestirse de corto tras su lesión, ha sufrido un nuevo problema muscular y no podrá participar en el partido del Sánchez-Pizjuán.

Borja Mayoral, nueva ausencia para Bordalás

Bordalás compareció en el día de ayer en rueda de prensa, en la previa del choque contra el Sevilla. El técnico del Getafe fue preguntado por el estado de Borja Mayoral, que jugó por última vez el pasado 21 de diciembre. Tras ello, el jugador de 28 años fue operado por una lesión en su rodilla derecha. Sin embargo, el futbolista tuvo luz verde en los últimos días para reaparecer sobre el césped y estar más cerca de vestirse de corto de nuevo. De hecho, todo apuntaba a que su regreso iba a ser en el día de mañana en el Sánchez-Pizjuán, a lo que el entrenador del conjunto azulón respondió de esta manera: "Bueno, todavía queda una sesión, la de mañana, y vamos a ver si finalmente recuperamos efectivos, recuperamos jugadores. Borja ha entrenado con el grupo varias sesiones y hasta mañana no sabemos realmente si podremos contar finalmente con él y con algún compañero más".

Sin embargo, el Getafe ha hecho oficial la convocatoria de Bordalás para visitar al Sevilla, en la que no hay rastro de Borja Mayoral, ya que ha quedado formada la lista de la siguiente manera: Letacek, Soria, Djené, Abqar, Nyom, Boselli, Rico, Femenía, Iglesias, Duarte, Romero, Milla, Mario Martín, Arambarri, Javi Muñoz, Riquelme, Satriano, Sancris, Vázquez, Birmancevic, Liso. En este sentido, el técnico no podrá contar, además de con el delantero de 28 años, con Juanmi, Kamara y Davinchi. Por este motivo, la Cadena Cope ha explicado que el exjugador del Real Madrid "se hizo daño justo antes de entrenar con el grupo, sufre un edema en la rodilla, no es grave, pero siente molestia y debe guardar reposo, esperan que esté listo la próxima semana".

El calvario de Borja Mayoral continúa una jornada más

De esta manera, Borja Mayoral continuará una jornada más apartado de los terrenos de juego, recuperándose cuanto antes de un nuevo revés en su recuperación y poder estar disponible cuanto antes para Bordalás. De momento, el técnico del Getafe lo ha tenido claro por sus variantes en la parcela ofensiva, con la dupla formada por Martín Satriano y Luis Vázquez, dos de los fichajes que ha firmado la entidad en el pasado mercado. Sin embargo, el delantero español venía de ser importante hasta su lesión, logrando hasta la fecha seis goles y dos asistencias entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, por lo que su regreso, que podría ser la semana que viene contra el Real Madrid, sería un refuerzo de lujo para el equipo azulón.