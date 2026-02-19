Arambarri se defiende ante las críticas al Getafe: "Estoy acostumbrado a que la gente ponga excusas cuando no puede con nosotros"

El jugador del conjunto de Bordalás, que viene de lograr dos victorias, ha analizado el estado de forma del equipo y el cambio tras una crisis de resultados en el final de 2025 y comienzo del 2026, además de salir al paso de las críticas hacia el juefo de su equipo

Uno de los hombres claves en el Getafe es Mauro Arambarri. En su novena temporada en el equipo azulón, el centrocampista es uno de los líderes del conjunto de Bordalás, siendo además clave en el esquema del técnico, por lo que es uno de los más utilizados de la plantilla. Además, el uruguayo viene de marcar dos goles en los dos últimos encuentros, frente al Alavés y Villarreal. En este sentido, el futbolista de 30 años ha querido valorar la actualidad, como los refuerzos que han llegado, la dinámica y los objetivos en el campeonato doméstico.

Arambarri da luz verde a los nuevos fichajes del Getafe

Arambarri ha valorado en el día de hoy, en rueda de prensa, los nuevos fichajes que ha firmado el Getafe: "Ya lo dije, es positivo, venían a aportar. El equipo necesitaba ese tipo de jugador con lucha, entrega, dando el 100%. Se está demostrando que se están dejando todo. Uno lleva mucho tiempo en el club y está muy agradecido por su llegada. Además, sobre el cambio de dinámica, el centrocampista ha destacado que "estábamos en una racha bastante difícil, muchos resultados negativos, partidos que no podíamos sacar nada. Buscamos qué estábamos haciendo mal y una de las cosas era el orden, corregimos eso y, a partir de ahí, se fueron dando las cosas, marcamos que también nos costaba y defensivamente estamos ordenados y en Getafe es lo principal".

Por otra parte, Arambarri pidió calma pese a la buena racha del Getafe: "Se está viendo lo que es LaLiga, está muy parejo, sería un error pensar que estamos cerca del objetivo, hay que apretar los dientes, todos los equipos se están jugando muchísimo. Nosotros, como Getafe que somos y con la experiencia de años anteriores, que nos confiamos un poco, tenemos que manejar esa situación e intentar seguir puntuando que es fundamental". El centrocampista uruguayo elogío su momento de forma actual: "Me siento muy bien, sin duda, he madurado muchísimo, seguramente sé manejar mejor los partidos, antes quería estar en todos lados y a veces no estaba donde tenía que estar y ahora sé manejar mejor eso. Cuando uno marca goles, eso le llena de confianza para los siguientes partidos. Muy contento por mi presente, pero siempre abierto a seguir mejorando".

Arambarri se defiende ante las críticas al Getafe

Arambarri alzó la voz por las críticas hacia el juego del Getafe: "Es algo que nos sigue desde hace años, se habla de eso, del Getafe, desde hace muchas temporadas, pero quizá hace unos años atrás sí era el Getafe el único que hacía eso, ahora prácticamente todos los equipos juegan así y todos los elogian, es algo que nos persigue, estoy acostumbrado a escuchar opiniones de todo tipo. Estoy acostumbrado a que la gente ponga excusas cuando no puede con nosotros".

En este sentido, Arambarri expresó que "jugar de esa manera no es fácil, a nivel físico tienes que estar muy bien, el cuerpo técnico maneja muy bien las pretemporadas. Pasaremos momentos en los que no salgan bien las cosas, pero el equipo, intensidad y luchar todos los partidos no se ha perdido en los años que estoy acá". Por último, el jugador uruguayo mandó un mensaje de cara a lo que resta de temporada: "Es fundamental ser un equipo ordenado, seguir con la agresividad nuestra. Sin duda, la gente se contagia cada vez que ve a los jugadores corriendo, ganando duelos. Es importante para nosotros seguir en esa línea".