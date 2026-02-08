Arambarri sí está contento con los fichajes, no como Bordalás

El técnico azulino se quejó en la previa de que no había llegado este invierno todo lo que necesitaban en la plantilla. Pero, al menos, el gol sí lo ha recuperado su equipo gracias a Luis Vázquez, uno de los recién llegados

Estas fueron las palabras de José Bordalás, entrenador del Getafe, en la previa del partido ante el Alavés cuando le preguntaron por los nuevos refuerzos invernales y los esfuerzos que había hecho el club para satisfacer sus necesidades en la plantilla: "Está siendo un año difícil. Sabemos que ya lo fue en agosto, en el mercado de verano con la salida de jugadores y la imposibilidad de inscribir. Ahora, el mercado de invierno ha sido difícil. La verdad es que no podemos estar contentos del todo, pero al final es lo que ha podido conseguir la dirección deportiva trabajando mucho con las limitaciones y con esfuerzo".

Cabe recordar que el conjunto azulino firmó dos defensas (Sebastián Boselli y Zaid Romero), dos delanteros (Luis Vázquez y Martín Satriano) y un extremo (Veljko Birmancevic). Con esos nuevos jugadores, Bordalás tendrá que dirigir a un equipo que está al borde del descenso tras ocho jornadas sin conseguir la victoria. Y uno de ellos, Luis Vázquez, ha caído de pie en el equipo. Este domingo firmó un tanto importantísimo para su equipo en Mendizorroza frente al Alavés, el segundo en tres partidos desde que abandonó el Anderlecht para ayudar al conjunto azulón.

El ariete argentino abrió el marcador en un duelo clave ante un rival directo al inicio de la segunda parte, aprovechando un pase de Luis Milla para girarse dentro del área y marcar el primer tanto del choque con un golpeo rápido, fuerte y cruzado. En tan solo tres encuentros, los que ha disputado ante el Girona, el Celta y el Alavés, Luis Vázquez ya se ha erigido como el atacante que necesitaba el Getafe para intentar terminar con sus problemas de cara a las porterías rivales.

Y al contrario de lo que piensa Bordalás, Mauro Arambarri, el otro protagonista del partido, sí mostró su alegría con los fichajes: "Están aportando mucha energía. Son todos muy positivos, con muchas ganas de ayudar. Necesitábamos eso. Los nuevos nos están ayudando muchísimo".

Además, indicó que su equipo, después de ocho jornadas sin conocer la victoria, deseaba ganar porque todos los jugadores eran los primeros que se "quedaban preocupados" cada vez que las cosas no salían bien: "Hoy estamos disfrutando esta victoria. Cuesta muchísimo, parece que no, pero ganar en la Liga es muy difícil. Los últimos tres partidos hemos trabajado muchísimo. Contra el Girona nos empataron en el último segundo. Después contra el Celta hicimos un partido muy ordenado y madurado. Y hoy creo que la recompensa del gol la tuvimos y que David Soria se marcó un partidazo. Las que tuvimos entraron".

Asimismo, señaló que ahora el Getafe está "en deuda" con su afición, a la que quieren brindar una victoria en su estadio, donde no ganan desde el mes de noviembre (1-0 al Elche).

"Las rachas difíciles complican, pero espero que con esta victoria salga todo un poquito mejor. La gente nos acompaña y apoya. Depende que los jugadores desde el campo les contagiemos y esperemos que este fin de semana hagamos un buen partido para que se contagie toda la afición y nos apoye".