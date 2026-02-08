Alavés 0-2 Getafe: Victoria azulona que aprieta más si cabe la lucha por la permanencia

Los goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti, en la segunda mitad decantan la balanza a favor de los de Bordalás, que contaron también con la actuación decisiva de David Soria para volver a ganar después de ocho jornadas sin hacerlo

El Getafe se llevó tres puntos de oro de Mendizorroza para romper su nefasta racha de ocho jornadas consecutivas sin vencer, apretando más aún la pelea por la permanencia al superar ahora en un punto al Deportivo Alavés, que acusó el cansancio de la Copa del Rey y vio frenada su progresión en LaLiga. David Soria sostuvo a los azulones en la segunda mitad y Luis Vázquez marcó la diferencia antes de que Adrián Liso provocase un penalti que supuso la sentencia.

De inicio, el conjunto vitoriano entró mejor en el partido, presionando arriba y buscando ser vertical en cada pase. Así, en el segundo minuto de juego ya avisó tras un buen balón en largo de Pacheco que recogió Lucas Boyé para pisar área, recortar hacia dentro ante Djené y sacarse un disparo al lateral de la red de David Soria. Trataban los babazorros de instalarse en campo rival en esos primeros compases. Pero poco a poco el Getafe se fue sacudiendo ese domino para plantarse también con peligro ante Sivera.

David Soria, salvador

El más activo en los azulones era Martín Satriano, que primero se sacó un centro chut sin ángulo que acabó en córner y seguidamente sí rozó el gol con un chut raso que se marchó cerca del palo poco antes del cuarto de hora. Pero tras unos minutos de mucha disputa y pocas llegadas, los de Coudet volvieron a pisar el acelerador y solo las paradas salvadoras de David Soria evitaron que se marcharan al descanso por delante en el marcador.

El meta madrileño aguantó en el mano a mano ante Toni Martínez para evitar el gol y acto seguido se sacó una mano espectacular ante el cabezazo en el primer palo de Pacheco a la salida de un córner. Fueron las más clara de un Alavés que volvió a intentarlo por medio de Tenaglia, cuyo disparo desde la frontal se fue por encima del larguero.

Luis Vázquez marca la diferencia

Merecían más los locales, pero tras el paso por vestuarios, y después de un intercambio de golpes sin demasiado peligro, Luis Vázquez firmó su segundo gol desde que aterrizó en enero con una gran maniobra en el interior del área tras otra no menos brillante acción personal de Luis Milla. El argentino se zafó de la marcha de Pacheco con un control orientado y batió a Sivera con un disparo cruzado.

Penalti y sentencia azulona

Acusó el golpe un conjunto vitoriano al que los cambios no mejoraron, cayendo en imprecisiones constantes ante un Getafe cómodo con ese guion de defender y buscar la contra. Para ello, Bordalás tiró de la velocidad de Adrián Liso, que no pudo batir a Sivera en un mano a mano, pero sí provocó un penalti de Pacheco por una clara zancadilla que Arambarri no desaprovechó para hacer el definitivo 0-2. Restaban 20 minutos, pero el Alavés no logró ya meterse en el partido ante un Getafe que supo controlar la situación sin pasar excesivos apuros.

Ficha técnica:

Alavés: Sivera, Tenaglia, Facundo Garcés, Pacheco, Jonny Otto (Youssef 77'), Calebe (Abde Rebbach 58), Antonio Blanco, Pablo Ibáñez (Denis Suárez 58'), Aleñá (Ángel Pérez 77'), Toni Martínez (Aitor Mañas 58') y Lucas Boyé.

Getafe: David Soria, Kiko Femenía (Diego Rico 90'), Domingos Duarte, Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias, Mario Martín (Abdel Abqar 34'), Luis Milla, Mauro Arambarri, Luis Vázquez (Adrián Liso 66') y Martín Satriano (Nyom 90').

Árbitro: Juan Martínez Munuera (valenciano). Amonestó a los locales Jonny Otto y Facundo Garcés, así como a los visitantes Djené, Mario Martín, Domingos Duarte y Abdel Abqar.

Goles: 0-1 (53') Luis Vázquez; 0-2 (71') Arambarri, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza.