Bordalás alaba la fe del Getafe y la aportación de los fichajes: "Es la prueba"

El entrenador azulón destacó la reacción de su equipo en la segunda mitad, en la que salió "con otro aire", para lograr tres valiosos puntos ante "un rival al alza" como el Alavés

El Getafe celebró con una mezcla de rabia y alivio su victoria por 0-2 ante el Deportivo Alavés. Sostenidos por David Soria en la primera parte, los azulones asaltaron Mendizorroza tras el descanso con los goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti, que les permiten romper una mala racha de ocho jornadas seguidas sin vencer. Por ello, José Bordalás mostraba su satisfacción a la conclusión del encuentro.

"A partir del inicio del segundo tiempo el equipo entró con otro aire, nos ajustamos, el equipo creyó, fuimos a por el gol y lo hemos conseguido con mucho mérito. Luego hemos tenido ocasiones para haber hecho el segundo antes incluso del penalti", resumió el preparador alicantino, que se mostró “muy feliz y contento por una victoria ante un equipo al alza como el Alavés”.

Así, el técnico azulón consideró que fue mérito del Getafe que los jugadores referencia del Alavés no aparecieran, valorando la importancia de rentabilizar los goles. “Hemos hecho grandes partidos, pero somos el segundo equipo con menos goles favor. Es muy poco y nos cuesta mucho”, destacó en un día en el que su equipo logró dos goles fuera de casa.

La aportación de los fichajes invernales

Además, Bordalás celebró la llegada de los fichajes de invierno. “Es la prueba de que el equipo necesitaba la llegada de jugadores para ayudar, se han integrado muy rápido aunque están acusando un poco la exigencia física. Luis Vázquez ha hecho dos goles y también está el trabajo de Martín Satriano y Zaid Romero, que nos está dando mucho equilibrio en la línea defensiva”, subrayó.

Por otro lado, el entrenador del cuadro madrileño se mostró preocupado por la lesión de Mario Martín y reconoció que Abdel Abqar, su sustituto, no ha tenido suerte con las lesiones esta temporada. “Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al Alavés. Aquel año del ascenso fue fantástico y nunca lo vamos a olvidar. Solo en un año hice amigos que tengo para toda la vida”, sentenció sobre su ex equipo.

David Soria, clave en la victoria

Por su parte, David Soria, protagonista con varias paradas de mucho mérito, dejó patente la felicidad reinante en el vestuario azulón. "Llevábamos mucho tiempo sin ganar, sufriendo mucho. Llevamos dos semanas con la portería a cero... Es fundamental para salir de ahí abajo lo antes posible. Ahora a disfrutar porque después de dos meses sin ganar se pasa mal. Habrá que empezar ahora una racha buena. Con los refuerzos hemos mejorado en las últimas jornadas. En Girona se nos escapó en el último minuto. Ahora nos quitamos un peso de encima", aseguró el meta, modesto con respecto a su actuación.

"Cada vez que ganamos soy feliz. Si tengo que intervenir, intervengo, intento hacerlo lo mejor posible. Lo importante es la victoria del equipo, ahora a seguir que nos queda mucho aún", insistió el cancerbero madrileño en Movistar+.