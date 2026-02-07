El Getafe hace oficial el fichaje de Julen Jon Guerrero

Tras militar en otras canteras como la del Real Madrid, Alavés y Roma, ahora llega cedido por el Arenteiro hasta el final de la presente temporada

El Getafe ha oficializado el fichaje de Julen Jon Guerrero, futbolista que jugará en el filial azulón hasta final de temporada. Tras su etapa en el Arenteiro, el hijo de la leyenda del Athletic Club se incorpora al equipo que dirige Manu del Moral.

Julen Jon, que puede actuar tanto de mediapunta como en el ataque, reforzará el equipo getafense tras la salida de una de sus perlas, Sebas Salazar, que en el último día de mercado se marchaba al Villarreal. B.

Julen Jon podría debutar este domingo en el encuentro que el filial azulón disputa frente al Quintanar del Rey en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. Además de en el Arenteiro, el futbolista ha militado en canteras como las del Real Madrid, Alavés y la Roma, además de jugar en equipos como el Amorebieta.

Bordalás no está satisfecho con sus fichajes invernales

José Bordalás, entrenador del Getafe, analizó este viernes en rueda de prensa el mercado de invierno que hizo su club, que consiguió cinco fichajes, y dijo que en el conjunto azulón no pueden "estar contentos del todo".

El Getafe firmó dos defensas (Sebastián Boselli y Zaid Romero), dos delanteros (Luis Vázquez y Martín Satriano) y un extremo (Veljko Birmancevic). Con esos nuevos jugadores, Bordalás tendrá que dirigir a un equipo que está al borde del descenso tras ocho jornadas sin conseguir la victoria.

"Está siendo un año difícil. Sabemos que ya lo fue en agosto, en el mercado de verano con la salida de jugadores y la imposibilidad de inscribir. Ahora, el mercado de invierno ha sido difícil. La verdad es que no podemos estar contentos del todo, pero al final es lo que ha podido conseguir la dirección deportiva trabajando mucho con las limitaciones y con esfuerzo", dijo.

Bordalás aseguró que su equipo esta "centrado en la competición" y en el partido que disputará este domingo en Mendizorroza frente al Alavés, del que dijo que "es un rival complicado" que juega en un escenario difícil que conoce bien porque dirigió al club vitoriano en el pasado.

"Tienen una magnífica afición y va a ser un partido dificilísimo. Nos encontramos ante un equipo con una gran plantilla que viene de conseguir dos victorias seguidas en Liga. Buena dinámica y sabemos que tenemos que dar muy buen nivel si queremos conseguir un buen resultado. El equipo ha trabajado bien durante la semana. Está con confianza y unido. Con ganas de que llegue el partido".

Para el técnico del Getafe, volver a Vitoria siempre "es especial" porque es una ciudad que le trae muy buenos recuerdos y de la que guarda un cariño enorme.

"Para mí todos los partidos son especiales puesto que amo mi profesión. Siempre lo afronto con la máxima ilusión. Reencontrarte con viejos amigos y con gente que te ayudó mucho y que compartimos cosas importantes, siempre es bonito".