Bordalás avisa antes de visitar al Alavés: “No hay margen de error, necesitamos dar un nivel muy alto”

El Getafe CF afronta una nueva jornada marcada por la igualdad en la zona baja de LaLiga. El conjunto azulón visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en un duelo directo que puede resultar determinante. En la previa, su entrenador, José Bordalás, analizó el momento del equipo, el mercado de invierno y la exigencia de un campeonato que no concede tregua

La jornada 23 de LaLiga llega con una clasificación comprimida, en la que cada punto tiene un valor multiplicado. El Getafe encara el encuentro ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza tras un mercado invernal complejo y con la necesidad de seguir sumando para alejarse de los puestos comprometidos. En la previa, el técnico azulón, José Bordalás, quiso situar desde el inicio el contexto real que vive el club. “Está siendo un año difícil, ya lo fue en verano y también este mercado de invierno”, reconoció el alicantino.

Pese a ello, el mensaje hacia dentro es claro: “Ahora estamos centrados únicamente en la competición y muy unidos para intentar conseguir un buen resultado”.

Un rival incómodo y un escenario exigente

El entrenador azulón no escatimó elogios al analizar al Deportivo Alavés, al que considera uno de los rivales más incómodos del campeonato. “Es un rival siempre complicado, con una magnífica afición y un escenario difícil”, explicó.

Bordalás fue contundente al marcar el nivel necesario para obtener la victoria a domicilio:“Si queremos conseguir un buen resultado, tenemos que dar un nivel muy alto”.

Igualdad extrema y presión constante

Uno de los temas recurrentes fue la igualdad que domina la competición, especialmente en la parte baja de la tabla. “Hay muy poco margen de error”, subrayó.

El técnico insistió en que esta tensión se mantendrá hasta el final de la temporada, en los pocos meses que ya restan de competición: “La exigencia es brutal y va a seguir siendo así hasta la última jornada”.

Estado de la plantilla y enfermería

En cuanto a las bajas, Bordalás actualizó la situación del grupo, destacando una recuperación importante. “Abqar ha entrenado con normalidad y estará entre los convocados”, confirmó.

Sobre otros jugadores, que se encuentran en la recta final de sus recuperaciones, el alicantino pidió paciencia: “Todavía es pronto para Borja Mayoral y Djené, siguen en proceso de readaptación”.

El entrenador valoró positivamente poder contar con la mayoría de la plantilla, especialmente tras un inicio de campaña marcado por la falta de efectivos: “Siempre es una buena noticia tener a casi todos disponibles”.

Dificultades ofensivas y búsqueda de equilibrio

Bordalás fue especialmente sincero al analizar uno de los grandes problemas del equipo: la efectividad de cara a puerta. “Somos el equipo que menos goles lleva a favor, nos cuesta muchísimo marcar”, admitió. Esa realidad explica algunas decisiones tácticas: “Aunque vaya en contra de mis preferencias, tenemos que darle equilibrio al equipo y ser más fuertes atrás”.

Pese a la importancia del choque, el entrenador evitó catalogarlo como una final. “No es una final, quedan muchos puntos en juego”, aclaró.

Con ese mensaje, Bordalás busca que su Getafe compita sin ansiedad, pero con la máxima concentración, consciente de que cada jornada puede marcar el destino de la temporada, dentro de un marco tenso en las relaciones con el presidente, la patronal y algunos fichajes frustrados a última hora del mercado.