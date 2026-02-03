Ángel Torres carga contra Tebas, enfría la polémica con Bordalás y habla de Terrats

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, volvió a dejar titulares tras el cierre del mercado de fichajes de invierno. En unas declaraciones en la que abordó desde la relación con su entrenador, José Bordalás, hasta el pulso con Javier Tebas, presidente de LaLiga, el máximo dirigente azulón defendió la gestión del club y explicó el frustrado fichaje de Ramón Terrats

El presidente del Getafe, Ángel Torres, realizó unas declaraciones tras finalizar el mercado de fichajes invernal, un punto crítico en la gestión azulona. Para empezar, quiso aclarar cualquier duda sobre su relación con su entrenador, José Bordalás, después de las declaraciones del técnico en las que llegó a insinuar que, si él era el problema, la solución estaba clara, se marcharía. El presidente azulón rebajó el tono y restó dramatismo al asunto.

“Lo que sucede es que, a veces, las declaraciones ante los medios se magnifican. Al míster hay que apoyarle. Ya cuenta con una plantilla de 25 futbolistas y ahora lo que nos toca es empezar a recuperarnos”, aseguró. Torres fue incluso irónico al referirse a las palabras de su entrenador: “Es lo mismo que si yo fuera el problema. En ese caso la afición solo tendría que comprarme el club y se acabaría el asunto”.

El presidente insistió en que el foco debe estar ahora en el rendimiento deportivo y no en debates externos, recordando además que los mercados de fichajes “nunca se nos han dado bien” y que el equipo suele resentirse mientras están abiertos.

Duras críticas a Tebas y a LaLiga

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó al hablar del conflicto con LaLiga y la denuncia impulsada por su presidente, Javier Tebas, a raíz de la protesta simbólica de los futbolistas, que pararon 15 segundos como rechazo a la posibilidad de que se jugara un Villarreal - Barcelona en Miami, operaciónfinalmente cancelada.

El presidente azulón fue tajante: “Es cuestión de apelar a la sensatez y al sentido común. Al no querer aplicarse, nosotros decidimos llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestro club”. El dirigente del Getafe fue más allá y cargó directamente contra la forma de actuar de la patronal: “LaLiga debe entender que es la patronal del fútbol y que sus responsables trabajan para los clubes. Lo lógico sería consultar las decisiones. Lo de la denuncia a los futbolistas es una aberración”.

Según Torres, el problema de fondo es que se actuó sin consenso: “Es algo en lo que los clubes estábamos de acuerdo y la patronal ha actuado por su cuenta. Me parece un asunto grave”.

El fichaje frustrado de Terrats y el ‘no’ del Espanyol

Lo que parecía un cierre de mercado tranquilo acabó convirtiéndose en una tormenta, especialmente por el intento del Getafe de incorporar a Ramón Terrats. El propio Ángel Torres explicó cómo se desarrolló una operación que terminó saltando por los aires a última hora. “Nos han dicho que no. Habíamos llegado a un acuerdo con el Villarreal , con su agente y con el propio futbolista. Estaba todo conforme, pero el Espanyol decidió a última hora que no debía salir”, explicó.

El presidente azulón quiso quitar hierro al asunto, aunque reconoció que el desenlace fue inesperado: “No hay mayor problema”. La polémica fue tal que incluso la agencia de representación del jugador, Magic Players, tuvo que emitir un comunicado público para desvincular al futbolista de cualquier presión o maniobra en la negociación, insistiendo en que su papel se limitó al ámbito profesional.

Malestar en el entorno perico y redes en ebullición

El episodio dejó un notable malestar en el entorno del Espanyol, con las redes sociales ardiendo durante las últimas horas del mercado. La negativa a dejar salir a Terrats generó desconcierto entre la afición perica y añadió tensión a un cierre de mercado ya de por sí complejo.

Desde Getafe, mientras tanto, el mensaje fue de calma y de mirar hacia adelante. Torres dio por cerrada la ventana invernal y emplazó a todos, club, cuerpo técnico y jugadores, a centrarse exclusivamente en la competición.

El mercado, página pasada para el Getafe

Con el telón ya bajado, Ángel Torres quiso lanzar un mensaje final de estabilidad. El presidente entiende que el mercado ha terminado y que ahora toca recuperar sensaciones y puntos en el campo, sin distracciones externas.

Entre apoyos explícitos a Bordalás, críticas sin tapujos a Tebas y explicaciones sobre operaciones fallidas, el dirigente azulón volvió a demostrar que ponerle un micrófono delante es garantía de titulares. Pero también dejó clara una idea: para el Getafe, el tiempo de los despachos ha terminado y empieza el de competir.