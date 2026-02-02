Oferta con plusvalía por Deossa en las últimas horas del mercado y firmeza del Betis

El club verdiblanco ha recibido una propuesta del Besiktas por el centrocampista cafetero que supera lo invertido el pasado verano en su fichaje y ya ha respondido de manera tajante

El mercado invernal de fichajes afronta sus últimas horas y todavía se esperan más movimientos en el Betis después de la confirmación anoche del fichaje de Álvaro Fidalgo procedente del Club América.

Y es que el club trabaja en la salida de Bakambu para reforzar la delantera con un punta contrastado y de garantías, sin cerrar la puerta a la llegada de un ariete de otro perfil, más asequible, si finalmente el congoleño se quedara.

Además, el interés que despierta el plantel heliopolitano a nivel internacional provoca que hasta el epílogo de la ventana estén llegando ofertas por activos béticos, que se escuchan en La Palmera más allá de que, a priori, no hay intención de traspasar a ningún puntal a menos que la cifra que pongan sobre la mesa sea irrechazable.

Propuesta por Deossa tras rechazar la de Natan

De este modo, este medio recogió el intento del West Ham por llevarse a Natan con una propuesta que consistía en una cesión remunerada de tres millones más una obligación de compra de 33 kilos. Oferta que fue rechazada por el Betis, al considerarla por debajo del verdadero valor del brasileño a día de hoy.

No ha sido, ni mucho menos, la única llamada a las puertas del Betis para arrebatarle en enero a un futbolista, pues en las últimas horas ha trascendido que Nelson Deossa, llegado el pasado verano, también está en el punto de mira del mercado internacional, De ese modo, según apunta 101TV, el club hispalense ha recibido una oferta formal en la recta final de esta ventana por el futbolista colombiano.

En este sentido, el Besiktas, que también maneja el nombre del sevillista Djibril Sow, ha mostrado un vivo interés por el centrocampista cafetero, por el que ha ofrecido 15 millones más bonus que elevarían la cantidad.

El Betis responde de manera rotunda

Es decir, que el Betis obtendría una plusvalía inmediata por su venta, pues hace unos meses alcanzó un acuerdo con Rayados para firmar a Deossa por algo menos de 12 millones de euros.

No obstante, en las oficinas heliopolitanas no se lo han pensado mucho y han desechado de raíz el intento del club otomano, debido al convencimiento de que el valor del futbolista irá subiendo con el paso de los partidos merced a su rendimiento creciente y que, a medio plazo, su precio será mucho mayor. A día de hoy, Transfermarkt tasa en nueve millones al centrocampista, si bien es cierto que su protagonismo va in crescendo en La Cartuja.

De hecho, ayer fue vital en el triunfo del Betis al protagonizar una poderosa arrancada que terminó con asistencia en el gol de Fornals, a la postre definitivo, Tras un comienzo lastrado por las lesiones, Deossa ya acumula 1.168 minutos repartidos en 21 partidos y ha recibido elogios por parte de Pellegrini.