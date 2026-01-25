Interés real del Besiktas por llevarse ya a Sow: "Es factible"

El Besiktas se ha fijado en el internacional suizo y está dispuesto realizar una oferta ajustada a su valor de mercado y fuentes cercanas al club turco apuntan a ESTADIO que es "factible", aunque todavía no ha habido propuesta oficial

La recta final del mercado del Sevilla se presenta con múltiples movimientos por la necesidad nervionense de reforzar la plantilla, sobre todo la delantera, y el creciente interés internacional por varios puntales de la plantilla de cara a consumar una venta necesaria para que haya entradas. No en vano, ayer, la mano derecha de Antonio Cordón, José Ignacio Navarro, confirmó que "sin salidas no hay fichajes" y que se trabaja en los dos apartados.

Así las cosas, en las últimas horas se ha abierto una nueva posibilidad en el apartado de posibles traspasos además de Kike Salas, tentado por CSKA y Lazio, Juanlu, en el punto de mira de Nápoles o Juventus; o Agoumé, muy bien considerado en la Premier especialmente.

El Besiktas, muy interesado en Djibril Sow

Y es que Djibril Sow también tiene cartel en el mercado y ha trascendido recientemente que está en el punto de mira del fútbol turco. De hecho, según apunta Marca, el Besiktas se encuentra tras los pasos del internacional suizo y está dispuesto a apostar por su fichaje.

Interés que han confirmado a ESTADIO Deportivo fuentes cercanas a la entidad otomana, que apuntan que buscan un centrocampista de ese perfil y que el sevillista gusta mucho a la dirección deportiva y a los técnicos.

No en vano, la venta de Demir Ege Tiknazi al Braga y el regreso de Rafa Silva al Benfica dejaron un vacío en la medular que no ha conseguido hasta ahora cubrir con eficacia el nigeriano Ndidi, con el que "no están contentos en Besiktas", por lo que su prioridad ahora es reforzar esta posición.

En Turquía ven posibilidades de que la operación avance

Para ello, la fuente antes citada señala que el club turco está dispuesto a invertir alrededor de 6-8 millones de euros por el futbolista sevillista, lo que consideran muy factible desde el círculo de la entidad albinegra. No obstante, afirman a esta redacción desde Turquía que todavía "no hay contacto oficial" entre clubes, pero que es una "transferencia factible".

Cabe apuntar que este montante cuadra con el valor de mercado del suizo, pues Transfermarkt lo tasa en 7,5 millones de euros, si bien, a priori, el Sevilla no estaría abierto a venderlo por estas cantidades y pediría un mayor esfuerzo económico por un efectivo por el que pagó 10 millones de euros.

Y es que Djibril Sow, a sus 28 años, se erige a día de hoy en una pieza prácticamente intocable para Almeyda en el centro del campo, por lo que supondría desprenderse de un baluarte en plena temporada.