El Sevilla, rotundo con las salidas de Juanlu y Kike Salas: "Tienen su valor de mercado"

José Ignacio Navarro, mano derecha de Antonio Cordón, se refirió al futuro inmediato de los canteranos y la posición del Sevilla ante el interés que despiertan, a la par que dejó claro que no se fichará sin salidas

Resta nueve días para que cierre el mercado de fichajes y en Nervión no esconden que se trabaja tanto en salidas como en llegadas de cara a una recta final que se antoja frenética por las negociaciones puestas en marcha por los hispalenses para reforzar el plantel y para realizar ventas que permitan hacer fichajes.

Y es que estos dos apartados están estrechamente vinculados, como han vuelto a recordar desde el club en palabras de José Ignacio Navarro, mano derecha de Antonio Cordón al frente de la parcela deportiva. Así, en los minutos previos al comienzo del partido, Navarro atendió a los micrófonos de DAZN y dejó claro que en ningún caso pueden firmar a un refuerzo sin que antes se produzca una venta.

José Ignacio Navarro, claro: "No habrá fichajes sin salidas"

"No habrá fichajes si no hay salidas, al cien por cien, porque existe una normativa de control económico por parte de LaLiga que hay que respetar, por lo que para que fichemos tiene que salir alguien. Estamos trabajando y se pueden producir movimiento en los dos sentidos de aquí al 2 de febrero", apuntó José Ignacio Navarro, al que se le preguntó directamente sobre los posibles traspasos de los canteranos Kike Salas y Juanlu.

Cabe recordar que el Sevilla rechazó recientemente una oferta del CSKA de Moscú de algo más de ocho millones por el aruncitano y que en Italia están muy pendientes de Juanlu, tanto el Nápoles, dispuesto a volver a la carga, como la Juventus.

El futuro inmediato de Juanlu y Kike Salas: "Estamos abiertos a salidas y entradas"

"Son dos jugadores jóvenes con un valor de mercado, titulares y lo están haciendo bien. Este vaivén de nombres lo tiene el Sevilla y el resto de equipos, son cosas normales y nosotros estamos abiertos tanto a salidas como a entradas", señaló José Ignacio Navarro en una clara reivindicación del valor de los canteranos y que también se refirió al hecho de haberle hecho ficha a Federico Gattoni.

"Se incorporó con nosotros al término de su cesión en River. Es un activo más del club y con las lesiones que hemos tenido en su posición hemos creído conveniente hacerle ficha", apuntó Navarro, que añadió: "Su salario no computa, no había que hacer una nueva inscripción y lo hemos puesto a disposición de Almeyda".