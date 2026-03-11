Januzaj explica el incidente con la afición del Betis en el derbi: "En el fútbol hay racismo y de todo"

Januzaj se refirió en profundidad al altercado con la grada bética al finalizar el derbi, revelando que recibieron insultos cuando fueron a la saludar a la afición sevillista: "Somos humanos y pedimos respeto"

Januzaj no eludió ninguna pregunta en una extensa comparecencia ante los medios y respondió con claridad y sinceridad meridiana aunque en algunos casos se tratara de temas delicados.

De este modo, se expresó con absoluta tranquilidad y sin vacilaciones cuando se le cuestionó por lo sucedido al término del derbi, cuando, al igual que otros compañeros como Agoumé y Batista Mendy, fue protagonista de un enfrentamiento verbal con varios aficionados del Betis cuando se acercó a saludar a la afición sevillista que se había desplazado a La Cartuja.

Januzaj dio detalles sobre el encontronazo con algunos aficionados del Betis

En este sentido, reveló que sufrieron insultos por parte de la grada y mencionó la palabra racismo durante su explicación. "Vas de buenas, no vas a buscar problemas con nadie, está tu afición ahí, vas saludando, te insultan y a veces puede afectar a una persona", indicó el futbolista belga, que fue más allá en su relato: "Son cosas del fútbol. A día de hoy, en el fútbol hay muchas cosas, racismo y de todo, y eso nunca es bueno".

En este sentido, justifica que respondieran a las provocaciones por su condición humana y porque no merecían ese trato: "Somos humanos, queremos un poco de respeto". Y es que Januzaj no entiende este tipo de comportamiento agresivo verbalmente por parte de aficionados cuando únicamente habían ido a saludar a sus hinchas.

"Estamos dando la vida en el campo. Entre nosotros lo entiendo, entre jugadores, porque es parte del juego, pero que gente de fuera te insulte es un poco feo”, lamentó el extremo sevillista, que, en vísperas de la visita al Barça, habló sobre Lamine Yamal, que, al igual que él en su momento, se ha convertido en una estrella muy joven.

Januzaj, sobre Lamine Yamal y los jóvenes del Sevilla

"Al final a mí me gusta ese tipo de jugadores porque son diferentes. Te pueden cambiar un partido. Técnicamente, son de otro mundo. Yo creo que seguramente está bien aconsejado y la verdad es que cuando eres joven quieres disfrutar también de la vida. Al final, si tú rindes en el campo, nadie te puede decir nada. Así que yo creo que merece estar donde está. Y lo que hace con su edad es muy fuerte", apuntó Januzaj, que también se refirió a los futbolistas jóvenes del Sevilla.

"A los jóvenes hay que cuidarlos, darle los buenos consejos y tratar de transmitirle confianza, porque al final un jugador joven siempre va a necesitar confianza para poder enseñar su mejor versión", apuntó.