F1 2025 GP de Australia directo | La carrera del Gran Premio de Australia de Australia de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en Albert Park

Comienza la esperada primera carrera de Fórmula 1 en Australia que dará comienzo este domingo en el circuito Albert Park, sobre las 5:00 hora peninsular española

¡Hola y buenos días a todos! Estamos a poco más de media hora de que de comienzo la primera carrera de la temporada. Un curso que promete, tanto por los cambios de normativa que lo han puesto todo patas arriba como por los de jerarquías, siendo ahora mismo Mercedes la escudería que domina.

Recordamos cómo ha quedado la clasificación que tuvo lugar en la madrugada de ayer, con la sorpresa de que Max Verstappen saldrá en el 20º lugar. No obstante, Fernando Alonso logró rascar hasta llegar a la posición 17 mientras que Carlos Sainz no dio ni media vuelta y se ve en el penúltimo lugar, solo por delante de Lance Stroll:

Ahora sí que sí, comienza oficialmente la primera carrera del Open de Australia. Se le dice adiós a los monoplazas de la pasada temporada y hola a la nueva normativa de la FIA que tanto ha dado que hablar. El DRS clásico ya no existe, ahora los pilotos son los que tienen un botón de Boost que les da potencia extra eléctrica si están a menos de 1 segundo del coche de delante. Además, los motores pasan a ser a casi el 50% de potencia eléctrica, por lo que algunos coches podrán sufrir un poco más al final de las rectas si se quedan sin batería.

Pero... ¿cómo llegan los pilotos? Después de lo visto en la clasificación, está claro que Mercedes ha dado un golpe en la mesa con su nuevo motor para 2026 que está un paso por delante de todos. Aunque sin duda, la noticia del día ha sido que Max Verstappen saldrá en la posición número 20. En la Q1, el neerlandés perdió la parte trasera de su Red Bull en la primera curva, se fue a la grava y terminó contra las barreras sin marcar un tiempo.

Los pilotos españoles tampoco tuvieron mucha más suerte. La unidad de potencia Honda ha dado problemas de fiabilidad desde su primera puesta en marcha en la pretemporada. Fernando Alonso apenas pudo rodar en los Libres 1 y en la clasificación, el coche simplemente no tenía ritmo. Saldrá en el 17º lugar, justo por delante de los Cadillac y sabiendo que será complicado terminar la carrera. En el caso de Carlos Sainz, una avería grave en el ERS de su Williams FW78 durante los libres 3 y no pudo salir siquiera a la pista en la clasificación, partiendo desde la penúltima posición tan solo por delante de Lance Stroll.